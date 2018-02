El ritmo del partido, la obsesión de Fotis Katsikaris

Sin llegar a hablar explícitamente de la necesidad de dejar a su rival de hoy en torno a los 70 puntos (los que convirtió en el duelo de la primera vuelta en el Santiago Martín), Fotis Katsikaris tiene claro que buena parte de sus opciones de victoria esta tarde pasan por las prestaciones defensivas de los suyos. Una entrega que debería conducir a que los laguneros controlen el ritmo del encuentro. Y es esta, precisamente, la gran ambición del griego. "Vamos a hacer nuestro juego, no vamos a cambiar nada sobre el ritmo del partido. Queremos aprovechar los momentos en que podamos correr, pero por supuesto con eficacia, porque lo más importante es controlar el ritmo de partido desde nuestra defensa. Hay que defender bien, con chispa, con mucha energía, con dureza. Físicamente, tenemos que estar a la misma altura que ellos", apuntaba el preparador heleno ayer por la mañana antes del último entrenamiento en Tenerife.

Para Katsikaris, su rival de cuartos hoy, "tiene un equipo con un juego muy equilibrado y muy rápido". Y entre sus virtudes, apunta "su contraataque", "lo primero" que deben "cuidar mucho" por lo considera necesario realizar "una buena defensa en transición". "Tenemos que defender bien, controlar rebote y estar bien en ataque, porque el Valencia es un equipo que anota aunque defiendas bien", añadió Fotis, que calificó a los taronja como "un equipo muy profundo y equilibrado". "Tiene las referencias de los dos grandes con Bojan Dubljevic y Tibor Pleiss; dos jugadores con mucha experiencia y batallas como Rafa Martínez y Fernando San Emeterio; talento puro de Erick Green?", argumentó.

A título particular, Katsikaris no escondió que su equipo no afronta la cita de hoy en las condiciones deseadas. "Me gustaría llegar mejor a la Copa. Sobre todo con las lesiones que hemos tenido, ya que ha habido que hacer ajustes en los últimos partidos sin Vasileiadis ni San Miguel", explicó, aunque enseguida apeló al deseo de los suyos para igualar fuerzas respecto al Valencia. "Este es un torneo muy atractivo, muy bonito. Estamos muy ilusionados de participar por segunda vez consecutiva", dijo. "Que Txus entrenara aquí y conozca a los jugadores es una ventaja para ellos, pero el entrenador puede conocer a los jugadores y luego ellos no adaptarse a esa información", añadió.