La ilusión, el denominador común para cambiar la historia reciente

Sabedores de que la mayor presión corresponde a su rival, la plantilla del Iberostar Tenerife se toma el encuentro de esta tarde como una oportunidad única para disfrutar y, de paso, para cambiar el rumbo de la historia más reciente, aquella que deja al Valencia (en estos seis últimos años) como el único conjunto al que el cuadro lagunero no ha podido hincarle el diente. El balance de 11-0 entre ambos lo dice todo. "Llegamos con muchísimas ganas de empezar y tenemos ganas de que llegue el momento", señalaba al llegar al entrar al hotel de concentración Javi Beirán. "Tenemos que dominar el rebote porque ellos con Dubljevic y Pleiss tienen mucho juego interior y son muy peligrosos", expresó el madrileño, que incluso sueña con "una final canaria". "No estaría mal que estuviéramos ya en la semifinal los dos, que es el primer objetivo y luego ya veremos", añadió.

Rodrigo San Miguel también hablaba de "mucha ilusión" dentro de un equipo, el canarista, que llega "muy concienciado de que es una oportunidad bonita en la que quiere dar lo máximo". "Es verdad que tienen bajas pero al final es un equipo con muchos jugadores de mucho talento que está hecho para soportar lesiones", dijo sobre su rival, al que considera "el favorito". "Pero ¿por qué no dar la sorpresa? Ya hemos ganado a equipos grandes, de prestigio, a equipos de Euroliga", añadió el base, que a la vez admite "no estar al cien por cien", aunque "sí con más ritmo" que en días pasados. "Cada torneo tiene a su tapado y nosotros no tenemos nada que perder", dijo mientras Mateusz Pônitka.