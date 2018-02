"Hay que disfrutar de cada momento de la Copa"

Fotis Katsikaris quiere que los suyos se tomen el partido de esta tarde como un momento para pasárselo bien. "Ya le dije a los chicos que el del Valencia se trataba de un partido más, y aunque disputemos un torneo muy atractivo y en una de las competiciones más importantes en Europa, hay que disfrutar de cada momento que estemos aquí", señalaba el técnico heleno del Iberostar Tenerife en relación al duelo de cuartos de final de la Copa del Rey que le medirá, a partir de las 18:00 horas, al Valencia Basket.

Pese a ser sabedor de que la presión, por nombre y plantel, le corresponde a su rival, no quiere Katsikaris que les pueda la ansiedad. "Les he dicho que tenemos que disfrutar y darlo todo para que nuestros aficionados estén orgullosos de su equipo. Que vean un equipo guerrero que compita. La ansiedad no ayuda para nada", apuntó el griego justo antes de la sesión de tiro llevada a cabo en el escenario del choque. "Las sensaciones son muy buenas, y estamos aquí para tratar de darlo todo y ganar el partido", añadió. Tal y como hiciera en la previa antes de viajar a Gran Canaria, el preparador canarista dejó claro que, en el plano estrictamente técnico, es "clave defender bien, no solo con las normas y el planteamiento del partido, sino con ese esfuerzo extra que se le pide siempre a los jugadores y que se necesita para controlar un juego como el del Valencia".