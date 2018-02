Fran Vázquez, la voz de la experiencia copera

Con más de una docena de participaciones, cuatro títulos e incluso un MVP individual (Bilbao 2010), Fran Vázquez es uno de los jugadores con mayor experiencia en la Copa del Rey. Solo le superan en partidos jugados Juan Carlos Navarro y Felipe Reyes. El de Chantada reaparece esta tarde tras haberse perdido por una gripe el duelo del pasado domingo contra el Real Madrid. Vuelta al tajo con la dura papeleta de intentar frenar a hombres como Dubljevic y Pleiss e intentar acercarse a las prestaciones ofrecidas hace 10 días contra el Burgos, en el que fue su mejor partido en más de tres años de competición. El pívot canarista da su receta para intentar que el Iberostar doblegue al Valencia Basket. "Estamos ante un reto muy grande, pero debemos tener confianza en nosotros mismos y sobre todo disfrutar, además de estar atentos a sus puntos fuertes. Debemos estar tranquilos, jugar nuestro baloncesto y no volvernos locos si no metemos o ellos se van seis u ocho puntos arriba", señala el gallego.

Vázquez advierte de que el duelo de esta tarde será "complicado". "Pese a las lesiones el Valencia es un conjunto muy bueno, algo que ha demostrado ganando a grandes rivales como el CSKA de Moscú. Está claro que son los favoritos", advierte el interior canarista de su adversario de hoy, un Valencia que obligará a los aurinegros a estar "metidos en defensa porque a partir de ahí se podrá estar más fluidos delante". "Nuestro objetivo es defender lo mejor posible y que sus hombres fuertes no nos hagan daño y estar con todos los sentidos en la pista", señala Fran.

En el plano físico, Vázquez dice estar ya "recuperado" de una gripe que lo dejó fuera de combate la semana pasada. "Fueron dos días con mucha fiebre y no haber podido ayudar al equipo me fastidia. Estoy con muchas ganas e ilusión de disfrutar de otra Copa más en mi carrera", expresa el de Chantada, que si bien no le importaría, tampoco se obsesiona con "repetir el partido" que hizo ante el San Pablo Burgos. "Con lo que solo me obsesiono es con ayudar al equipo en defensa, que es lo más importante".