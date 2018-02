Viera asegura que no puede rechazar la oferta del fútbol chino

El jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera ha asegurado que no puede rechazar la oferta que le ha hecho el equipo chino Beijing Guoan, que rondaría los 5 millones de euros de salario, ya que solucionaría la vida y el futuro de su familia y, además, considera que los más de 20 millones de euros que recibiría el club también serían buenos para la entidad, aunque si se queda lo hará al "200%". "Tengo un cacao en la cabeza. No puedo decir que no a la oferta que me dan, arreglar la vida a toda mi familia. Pero por otra parte se me queda el corazón helado por cómo está el equipo y lo importante que soy yo para el equipo", dijo.