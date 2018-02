Vidorreta cree que la eliminatoria contra el Iberostar "será abierta"

Txus Vidorreta no se quiere colgar el cartel de favorito en su eliminatoria de cuartos de mañana contra el Iberostar Tenerife. "Es una eliminatoria muy abierta", señaló ayer antes de viajar hasta Gran Canaria el que fuera preparador canarista y ahora máximo responsable del banquillo taronja. "Evidentemente, si nosotros tuviéramos a toda la plantilla disponible y al cien por cien, asumiríamos el rol de favoritos. Pero teniendo en cuenta que tenemos una serie de bajas importantes que arrastramos muchos meses, y que el Iberostar Tenerife está haciendo una magnífica campaña siendo capaz de ganar a Unicaja, Baskonia o Barcelona, es una eliminatoria al 50 por ciento y muy complicada", comentó al respecto.

Cuestionado por haber viajado tan pronto hasta el destino, Vidorreta esgrimió un argumento claro. "Era una medida para liberar de presión a los jugadores por si hoy [por ayer] no había una solución definitiva al conflicto y tenían todavía que producirse nuevas reuniones. Estaba convencido de que, si no había solución, se iban a seguir produciendo reuniones hasta el último minuto. Si ya estás en Gran Canaria, no tienes que poner a nadie en la tesitura de subir a un avión o no porque para ese día estaba convocada la huelga. Era una medida de precaución y de respeto a los jugadores para evitarles problemas", significó en este sentido, admitiendo, eso sí, que "alguno hubiera preferido estar en su casa con su familia un día más, teniendo en cuenta todo lo que viajamos, pero la decisión que se ha tomado era la correcta. En el fondo es positivo cuando juegas en una ciudad que está a 3.000 kilómetros de casa y con cambio horario".

Ya sobre la desconvocatoria de huelga, el bilbaíno admitió que se trataba de "una magnífica noticia". "Era lo que queríamos; que nuestros jugadores, que estaban todos locos por jugar la Copa, pudieran hacerlo sin ningún tipo de traba, por lo que nos encontramos muy satisfechos de poder estar todos aquí tranquilos para terminar de preparar el partido a partir de mañana en Las Palmas", dijo al respecto, si bien no escondió que en el club estuvieron buscando algunas alternativas. "Lógicamente, este lunes sí que estuvimos intentando buscar una solución, más el club porque los técnicos estamos más para escuchar y aportar una opinión si se nos pide. Los jugadores, por lo menos los del Valencia Basket, demostraron una gran profesionalidad en Burgos", concluyó.