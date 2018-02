Félix Hernández: "Estoy satisfecho de que haya acuerdo"

Contento de que todo se haya solucionado, aunque sea in extremis. Unas horas después de que el ACB y la ABP hayan anunciado un acuerdo e lo concerniente al Fondo Social y por consiguiente se desconvocara la huelga que hacía peligrar el torneo copero, el presidente del CB Canarias, Félix Hernández, exponía su opinión al respecto. "Estoy satisfecho con que haya acuerdo", comenta de entrada cuando es cuestionado por la relevancia de este entente. "Aunque la mayor parte de la gente pensaba que se iba a jugar sí o sí, esto en realidad ha sido bastante duro y definitivamente se ha cedido por las dos partes, pero sobre todo la que más ha cedido es la ACB con la idea de tener un final feliz como así ha sido", comenta el rector del club canarista.

"No es el acuerdo que habíamos planteado ni uno ni otro, pero como en cualquier negociación si se atiende a las dos partes se puede llegar a un acuerdo", dice Hernández. "Nosotros", dijo en relación a la ACB, "habíamos cedido muchísimo, el Sindicato no; y cuando ellos han cedido se ha llegado finalmente a un acuerdo". "Y cualquier acuerdo, al estar firmado por las dos partes, es del agrado de los dos. No es el ideal, pero sí del agrado de los dos porque si no, no se hubiera llegado a un acuerdo", añadió. Al ser cuestionado por si creyó que la Copa podía suspenderse, Hernández temió más bien por la calidad de la misma. "Honesta y sinceramente no vi peligrar la Copa, pero sí que hubiera huelga, incluso hasta poco antes de la reunión. Nosotros como club teníamos claro que íbamos a ir con quien fuera, aunque siempre respetamos el derecho a la huelga y nunca utilizamos ninguna treta para convencerlos ni presionarlos", expone el presidente canarista, que en caso de que las reivindicaciones de los jugadores se hubieran enconado, tenía previsto reunirse "con la plantilla" para saber "qué iban a hacer". Pero finalmente imperó el sentido común. "Se había hablado con todas las partes y coincidíamos que era muy negativo para el baloncesto en general que hubiera peligrado la Copa o que su calidad hubiese bajado por no estar todos los que tenían que estar", señaló.

Un revés, que de llegarse a producirse hubiera supuesto "un tiro en el pie para el baloncesto español". "Pensamos que el basket español está viviendo el mejor momento de su historia, tanto a nivel individual como colectivo, y luego resulta que los dirigentes no somos capaces de ponernos de acuerdo", comentó, para destacar que este acuerdo "no es frágil, sino por cuatro años por lo que en este periodo habrá una mayor tranquilidad y para negociar" el futuro. "Hay que hacer autocrítica y pienso que desde hace mucho tiempo debíamos haber intentado solucionar esto. Quizá porque la ACB ha estado descabezada, pero todo se demoró mucho", concluyó.