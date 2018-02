Zidane: "No hay ninguna presión en particular"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, restó trascendencia al partido de ida contra el Paris Saint-Germain de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se disputa este miércoles en el Santiago Bernabéu, porque, según él, "no es una final" ni un duelo entre el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar júnior.

"No es una 'final', es un partido de 'Champions'. Tenemos que jugar bien al fútbol y, si lo haces, con el equipo que tenemos, hay muchas posibilidades. No pienso en lo que puede pasar en un futuro. Ahora no pienso en mi futuro, solo en el partido de mañana. El resto, no lo podemos controlar. Mi futuro no me importa", dijo en rueda de prensa el técnico francés acerca de si peligra su puesto.

En este sentido, 'Zizou' cree que no debe "demostrar nada" después de sumar ocho títulos en apenas curso y medio. "No vamos a cambiar lo que la gente opine de mí. Lo único que quiero es trabajar en lo que disfruto, porque es mi pasión. No tengo que demostrar nada. Pienso en el partido y no en lo que se pueda decir sobre mí o el equipo. Va a ser un gran partido contra un rival muy duro que nos va poner en dificultades", advirtió.

Para Zinédine Zidane, la clave del encuentro estará en la actitud de sus jugadores desde el arranque. "Lo que sí puedo controlar es lo que vamos a hacer en el campo. ¿La 'BBC'? Me interesa ver a mi equipo 'metido', y todos están metidos en el partido. Vais a ver cómo vamos a empezar. No es importante el dibujo sino lo que queremos hacer en el campo", anunció.

Confesó que tanto él como la plantilla del conjunto blanco se sienten cómodos ante este tipo de retos. "Estoy muy contento por jugar este tipo de partidos. Ahora mismo no hay ninguna presión en particular. Hemos preparado este partido como siempre. Siempre habrá presión, es algo habitual, pero voy a disfrutar", señaló.

"No es un partido Neymar contra Cristiano"



Asimismo, calificó a Cristiano Ronaldo y a Neymar como "dos grandes jugadores", pero aclaró que este miércoles se enfrentan "el Real Madrid contra el PSG, no Neymar contra Cristiano". "Podemos hablar de un jugador extraordinario, con cinco Balones de Oro, pero no voy a compararles. Neymar todo lo que hace ya lo sabemos; es un jugador de gran calidad que puede marcar la diferencia, pero no vamos a ver un duelo entre Neymar y Cristiano", recalcó.

El técnico francés no quiso adelantar si habrá algún tipo de marcaje especial hacia Neymar como hizo con Leo Messi ("Me tengo que guardar cosas para mí, lo veremos mañana", dijo), así como afirmó que no siente presión alguna pese a que el Real Madrid se juegue la temporada en esta eliminatoria ante el mal ejercicio en LaLiga Santander y la eliminación copera.

"¿Presión? No tenemos ninguna presión. Estamos contentos por jugar estos partidos. Vivimos y queremos jugar estos partidos. Tienes que preguntar a otro por la presión. Espero que nuestra afición esté muy orgullosa de nosotros porque mañana tenemos otra oportunidad y lo vamos a dar todo", aseguró.

Por otro lado, declaró que ve a José María Gutiérrez 'Guti', entrenador del juvenil blanco, "capacitado" para entrenar en un futuro al primer equipo. "Capacitado sí lo veo. Se prepara para un día entrenar al Real Madrid, y lo veo bien. No lo veo como un mal de ojo. Es un tipo 'de la casa' y creo que un día puede entrenar al Madrid. Es su sueño, ¿por qué no?", zanjó.