El vestuario canarista también está dispuesto a hacer huelga

La plantilla del Iberostar Tenerife está dispuesta a hacer huelga. Aunque en las últimas horas se había rumoreado que varios conjuntos optarían por no secundar el paro convocado a partir de este día 14 por la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), lo cierto es que tras el encuentro de ayer ante el Real Madrid dos de los capitanes canaristas, Javi Beirán y Rodrigo San Miguel, dejaron claro cuál es su postura y la del resto de compañeros de la escuadra lagunera. "Estamos unidos con todos los demás jugadores y queremos seguir en el camino de lo que está diciendo la Asociación; los apoyamos como lo hacen en la mayoría de los equipos", señalaba Beirán en Radio Nacional de España. "En esto estamos todos unidos. Hemos hablado entre todas las plantillas y en principio la postura es la misma, estamos unidos y la huelga está convocada", añadía de forma tajante San Miguel.

Según Beirán, "hay unanimidad". "Lo primero que queremos es que se llegue a un acuerdo, por nosotros, que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y también por el club, pero igualmente que se consiga lo que la Asociación pide representándonos a nosotros. Y esperamos que así sea", expuso el madrileño. "Vamos a ver quién aguanta más el pulso. Nosotros tenemos las cosas claras, queremos apoyar al colectivo, no solo pensando en mí o en el resto de la plantilla, sino en lo que viene por detrás y también en los que han luchado durante 25 años; y en el baloncesto. A priori parece que es por dinero pero no creo que sea esa la razón", expuso igualmente el exterior del conjunto canarista.

Por su parte, el base zaragozano recordó que él y el resto de profesionales tienen "una serie de derechos que se deben mantener". "Afortunadamente somos una de las mejores ligas porque a los jugadores se nos ha respetado; durante muchos años hemos ganado una serie de derechos. Con este último convenio estamos luchando para que el fondo que nos ayuda a través de la imagen, porque es nuestra imagen la que vendemos y por la que pedimos ese dinero, se siga manteniendo como hasta ahora. La ACB no quiere mantenerlo y ahí está el pulso", argumentó San Miguel.

Sobre un futuro desenlace positivo para todas las partes, en tiempo y forma, tanto Beirán como San Miguel son optimistas, pero ninguno se atreve a hablar tajantemente de dicha resolución. "Espero que sí", dice el primero. "Otras veces se ha llegado a un acuerdo y es lo que deseo; que desde todos los estamentos y todas las partes implicadas, incluso el Consejo Superior de Deportes, se ayude a llegar a ese acuerdo que no creo que esté tan lejos", expone Javi. "Es complicado y no es cómodo para nadie ya que se trata de una situación tensa y de intranquilidad que no nos gusta a ninguno. Ojalá se solucione en los próximos días y podamos vemnos todos en la Copa. Poco más se puede decir todavía; aún quedan días y espero que se llegue a un acuerdo", añadió por último el jugador aragonés.