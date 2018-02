"Tenemos que olvidar esto y pensar en el partido contra el Valencia"

Fotis Katsikaris lamentó la derrota del Iberostar Tenerife en la pista del Real Madrid, aunque reconoció la superioridad de su rival. Para el técnico del Iberostar es importante pasar página cuanto antes y concentrarse en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey del próximo jueves contra el Valencia. Un duelo, espera, que se celebre gracias a que se haya desconvocado la huelga.

Valoración. "El primer cuarto ha sido bueno para nosotros. En el segundo cuarto el Real Madrid ha cambiado su defensa en la zona, algo que esperábamos, pero aún así hemos perdido muchos balones y hemos bajado nuestra concentración. Eso lo convirtió el Madrid en unas canastas muy cómodas. Tras el descanso, hemos sido incapaces de que Ponitka estuviese a su mejor nivel, y eso para nosotros es una referencia importantísima tanto en ataque como en defensa. Hemos cometido otra vez muchos errores y el Real Madrid, por contra, ha sido muy serio durante toda la segunda parte. Hemos terminado con unas sensaciones que no quiero decir que hayan sido muy malas o simplemente malas, pero sí es verdad que tenemos que olvidar este partido cuanto antes y empezar a pensar en el próximo ante el Valencia".

Campazzo, decisivo. "Esperaba que jugara así. Le conozco muy bien. Está aprovechando muy bien la ausencia de Sergio Llull. En estos momentos, es un jugador importante para el Real Madrid. Se le ve más maduro. Sabemos que es un base diferente, muy vertical, que defiende muy bien, tiene tiro y la verdad es que me alegro muy por él. Está preparado para hacer lo que quiere Pablo Laso y dará al equipo lo que necesite. Estoy seguro".

Incertidumbre con la Copa. "No he hablado con los jugadores sobre la posibilidad de que la Copa no se juegue por la huelga. Seguramente esta noche o mañana lo hablaremos a ver cómo está el tema. Yo, como entrenador, no puedo posicionarme a favor o en contra. Lo que sí está claro es que todo el mundo tiene sus derechos y ellos son trabajadores también. Espero y deseo que se solucione para que la gente, y nosotros como equipo, podamos disfrutar de un torneo como la Copa".