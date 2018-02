El CD Tenerife golea al Córdoba en el debut de Etxeberria

Joseba Etxeberria vivió un debut soñado al frente del CD Tenerife, ya que sus jugadores lograron un cómodo triunfo ante el Córdoba, al que derrotaron por 5-1. El cuadro blanquiazul salió dispuesto a revertir los últimos traspiés ligueros y ya a los seis minutos habían inagurado el marcador. Fue en una acción de Víctor Casadesús que culminó Juan Villar. Pero el cuadro andaluz mitigó la alegría del Heliodoro cuando su máximo goleador, Sergi Guardiola, volvía a poner la igualada en el electrónico (20').

Los locales, con más empuje que juego, arrinconaron a su rival y el premio a la insistencia se lo llevó Malbasic, que al borde del descanso, remató con la derecha desde el centro del área y batió a Kieszek para poner el 2-1.

El Córdoba dio un paso adelante, pero eso lo aprovechó el Tenerife para jugar a la contra y darle velocidad a su juego. El colegiado Cordera Vega decretó penalti cometido por Sergi Guardiola por una mano dentro del área en el minuto 56, pero Juan Villar no pudo superar al meta cordobesista. Afortunadamente, el rechace le llegó a Víctor Casadesús, quién si acertó a llevar el balón a la red. Solo diez minutos más tarde, el onubense se rehizo de su error y anotó el cuarto de la noche. Un gol que no sería el último de los blanquiazules, puesto que Víctor Casadesús, a pase de Malbasic, volvió a superar a Kieszek para completar la goleada blanquiazul. El CD Tenerife alcanza los 33 puntos y se sitúa a 9 del 'play off' y 4 por arriba del descenso.