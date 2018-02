Katsikaris: "El Real Madrid es un grandísimo equipo"

Fotis Katsikaris, entrenador del Iberostar Tenerife, dejó claro ayer que el Real Madrid, rival mañana del conjunto aurinegro, "es un grandísimo equipo". Por eso, reconoció que "será un partido difícil", a pesar de que "nosotros nos encontramos en un buen momento".

Para el técnico canarista, las bajas que ha sufrido el equipo en las últimas fechas han sido bien gestionada desde la dirección técnica, que, según él, ha sabido dar respuesta a las necesidades del equipo. "Estamos gestionando bien nuestros problemas de lesiones, estamos respondiendo bien a las bajas y siendo muy competitivos", argumentó.

El encuentro de mañana ante el actual líder de la Liga Endesa es el último objetivo del Iberostar antes de afrontar, la próxima semana, la Copa del Rey. En este sentido, podría suponer una buena ocasión para intentar recuperar a alguno de los jugadores que permanecen en la enfermería. "Es un partido muy difícil, y luego toca Copa del Rey. Estamos pendientes de Vasileiadis y San Miguel. Cada día están mejor, pero tengo claro que no voy a arriesgar nada. No queremos que recaigan de sus lesiones. Si están al 95 por ciento y sin riesgo de lesión, podrán jugar. De lo contrario, lo normal es que no jueguen".

Para el técnico griego, el Madrid es uno de los conjuntos más en forma esta temporada. "Es un grandísimo equipo, muy profundo", analizó. "Se le han caído jugadores importantes, uno de ellos Llull, pero está jugando muy bien a nivel colectivo y en defensa no lo han pagado caro. Es difícil de batir, pero haremos nuestro juego, siendo sólidos y bajo nuestros principios. En defensa y en el rebote ofensivo habrá que estar muy finos. De todos modos estoy muy contento con los progresos que estamos teniendo".