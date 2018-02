Etxeberria construye su primer once

Etxeberria construye su primer once

Joseba Etxeberría no quiso confirmar ayer cuál será su primer once en el CD Tenerife (mañana, 19:00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López, pero sí aseguró que pretende jugar con un 4-2-3-1. Los primeros ensayos apuntan a que Dani Hernández se mantendrá bajo palos; Cámara, Jorge, Aveldaño y Luis Pérez serán los defensas; Vitolo podría acompañar a Bryan Acosta o Milla en la medular; Álex Mula y Villar jugarían en los costados; y arriba, probablemente Juan Carlos junto al recuperado Juan Villar.

Claves. "Queremos presionar arriba, nos viene bien y creo que los jugadores están capacitados para ello", avisó el de Elgoibar, aunque precisó que no será posible mantener un ritmo vertiginoso durante los 90 minutos. Presionar, dijo, va a permitir que el equipo "ataque más y mejor". "Estamos trabajando para ajustar los aspectos defensivos porque arriba el equipo tiene recursos", adujo. Asimismo, descartó medidas excepcionales por las fechas especiales que vive la ciudad. "No soy policía de nadie; nosotros no estamos de Carnaval, estamos a otra cosa", manifestó.

Lo mejor y lo peor. "Lo más positivo es la actitud desde el primer día para adaptarse a mis ideas. Por el contrario, veo que donde más hay que incidir es en refrescar la cabeza y liberarse de la situación en la que está el equipo", respondió al preguntársele por sus primeros días al frente del representativo. Con todo, su prioridad es ganarle al Córdoba y llegar a 33 puntos este domingo. "Hay que competir al máximo", demandó.

Juan Villar. El preparador vasco, que ha recibido una autorización puntual para estar mañana en el banquillo, tiene claro que el ex del Real Valladolid será un hombre clave en los esquemas. "Tiene alguna pequeña molestia, pero puede ayudarnos este domingo; por sus condiciones nos ayudaría tanto en la banda como por dentro. Puede rendir en las dos, aunque conmigo jugará más por fuera", apuntó. "Lo importante es que los futbolistas se sientan con confianza y con ganas de hacer cosas", añadió.

Señas de identidad. "Queremos ser un equipo sólido e intenso", remarcó Etxeberria, quien ve mayor margen de maniobra en el apartado defensivo. "Arriba queremos llegar por fuera y tirar también desde fuera. El equipo tiene muchos argumentos en ataque y nuestro margen de mejora está atrás", incidió. Por último, reveló que ya se ha producido su prometida conversación con José Luis Martí, a quien agradeció su predisposición.