La ACB garantiza que la Copa del Rey se celebrará en Las Palmas

La secretaria general de la ACB, Esther Queraltó, ha asegurado que "la Copa del Rey se va a disputar", una certeza a la que ha llegado tras hablar con los ochos clubes clasificados para el torneo, y ha avisado de que piensan aplicar "todas las medidas" que tengan a su alcance para que haya baloncesto la semana que viene en Gran Canaria.

"La Copa del Rey se va a disputar. Esperamos que sea con total normalidad, pero si es necesario aplicando todas las medidas que estén a nuestro alcance. Los clubes nos han asegurado que van a ir a la Copa del Rey y van a competir, por lo que estamos seguros de que la Copa del Rey se va a jugar", explicó Queraltó en un comunicado.

La directiva lamentó que es "una tremenda irresponsabilidad que la ABP dé por agotada la negociación cuando en realidad todavía nos quedan cuatro meses y medio para negociar", ya que el plazo finaliza el 30 de junio, y lamentó la convocatoria de esta huelga que "perjudicaría a miles de aficionados".

"Más aún cuando lo hace exclusivamente por la financiación directa de su estructura (Fondo Social) al rechazar todas y cada una de las propuestas de cofinanciación de la ACB y del CSD, y no informar a los jugadores de sus motivos reales", dijo. En este sentido, aseguró que se están "encontrando con que los jugadores no tienen la información correcta por parte de la ABP". "Incluso hemos leído declaraciones de jugadores que dicen que acudirán a la huelga para impedir un 'mercado libre' de extracomunitarios, opción que fue retirada de la mesa de negociación y que por tanto no es parte del convenio colectivo ni puede serlo de la reclamación de la ABP. ¿No han informado a los jugadores de ello antes de involucrarlos en la huelga?", se preguntó.

Por todo ello, la representante de la ACB descalifico la "postura absolutamente injustificable" del sindicato de jugadores "hacia su colectivo, pero también hacia el baloncesto español y los miles de aficionados desplazados a Gran Canaria". "La ABP es la única responsable de la incertidumbre y de los perjuicios que está causando a los seguidores, los clubes, la sede y los patrocinadores del evento", denunció.

Entre las peticiones "totalmente desproporcionadas incluso en puntos ya acordados", de acuerdo al comunicado de la ACB, se encontrarían requerir un aumento de hasta un 68% del Fondo Social (elevándolo hasta los 530.000 euros en su última temporada) y eliminar las jornadas navideñas, impidiendo la disputa de partidos entre el 24 de diciembre y el 2 de enero. "No entendemos las nuevas peticiones de la ABP. Elevan sus requisitos en todos los aspectos del convenio, algunos totalmente nuevos y muchos de ellos incluso ya debatidos y acordados con el CSD de mediador y testigo", concluyó Queraltó.

El Iberostar Tenerife lo tiene claro. El club aurinegro, en palabras de su presidente, acudirá a Gran Canaria a disputar la Copa. "Esperemos que todo se solucione en la mesa de negociación y se desconvoque la huelga", dijo Félix Hernández, quién luego manifestó que "nuestro club va a participar en la Copa porque tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de nuestros aficionados y patrocinadores".