Zielona Gora, Medi Bayreuth y Murcia, posibles rivales en octavos

Tres opciones que no se antojan nada sencillas. La Basketball Champions League cerró ayer su fase de grupos definiendo las posiciones de los últimos ocho equipos que se meterán en octavos y, por extensión acotando los posibles rivales a los que se medirá el Iberostar Tenerife en la citada ronda eliminatoria que tendrá la ida el 6 y el 7 de marzo, y la vuelta el 13 y el 14. El sorteo se realizará el miércoles 14 en Ginabra (Suiza). Así, los isleños se enfrentarán a uno de los cuartos clasificados de los otros grupos: el ya conocido desde el martes Medi Bayreuth (C), se concretaron ayer el UCAM Murcia (A) y el Zielona Gora polaco (D), que pese a perder en su visita al Nymburk (87-70) se benefició de la derrota del Avellino ante un Telekom Bonn (74-79) que no se jugaba nada.

UCAM Murcia. Sobre el papel, y pese a haberse mostrado casi intratable en esta fase regular (12-2), cualquiera de estos tres conjuntos se antojan como complicados adversarios a los que la cuarta posición de su grupo puede resultar engañosa. Empezando por el propio Murcia, contra el que cayeron los laguneros hace poco más de una semana (74-72), y que parece ir a más. En los de Ibon Navarro brilla especialmente la figura de Clevin Hannah, MVP de enero en la ACB y también líder pimentonero en la competición continental -pese a que Ovie Soko ha firmado mejores números-, con el añadido de que han recuperado ya una pieza básica como es José Ángel Antelo. Además, la previsiones apuntan a que para dentro de un mes Navarro tenga ya a su disposición a un Vitor Faverani que solo ha podido jugar cinco choques en lo que va de curso.

Zielona Gora. Otra de las opciones puede ser el Stelmet Enea Zielona Gora polaco, campeón de su liga en tres de los cuatro últimos cursos (y ahora mismo tercero con un balance de 15-5), un asiduo a competiciones continentales (incluida la Euroliga) y conjunto que en el que militó hace dos temporadas Mateusz Ponitka, donde fue MVP de la fase regular en la campaña 15/16. En la actualidad el Zielona Gora cuenta en sus filas con varios de los jugadores que conforman la selección polaca, entre ellos el veterano alero Thomas Kelati, ex entre otros de Valencia, Murcia, Unicaja y Baskonia. Con el pívot Vladimir Dragicevic como hombre más destacado en ataque, han fichado recientemente al base murciano Álex Hernández tras su paso por el basket lituano.

Medy Bayreuth. Por último, plantel de jugadores en mano, el Medy Bayreuth alemán parece el conjunto con menos poder de los tres posibles adversarios de los canaristas. Pese a su 8-6, los germanos han logrado ser cuartos en el grupo más igualado de todos, donde una sola victoria separó al primero del sexto. El equipo de Raoul Korner tiene como hombre más conocido en el baloncesto español a Nate Linhart, hace tres años en el CAI Zaragoza. De resto (con un total de cinco norteamericanos), jugadores muy jóvenes o con experiencia en ligas menores europeas, una carta de presentación sin demasiada profundidad pero que le permiten ser hasta la fecha cuarto en su liga con solo dos derrotas más que el Riesen y el Alba Berlín, tercero y segundo respectivamente de la BBL.