Serrano: "La presión de querer estar arriba no se ha sabido llevar"

Alfonso Serrano acompañó a Joseba Etxeberria en el acto de presentación del nuevo entrenador del CD Tenerife, que tuvo lugar en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López. El director deportivo explicó los motivos del cese de José Luis Martí y los de la elección del preparador vasco como su sustituto, además de ofrecer un diagnóstico de la actual situación en la que se encuentra el equipo.

Durante su comparecencia, Serrano reveló algunos detalles de la contratación del preparador guipuzcoano. Por un lado, admitió que antes del partido del Granada ya había contactado con Etxeberria para comunicarle que "era el elegido" en el caso de que finalmente se destituyera al entrenador mallorquín. Por otra parte, confirmó que el Amorebieta, club del que procede el nuevo técnico blanquiazul, percibió 20.000 euros a petición del propio Etxeberria.

Acerca de la incorporación del nuevo inquilino del banquillo tinerfeñista, Serrano comentó que había sido elegido porque respondía al perfil de "persona joven y de proyección, con preparación y que tenga hambre y ganas". Explicó que ambas partes llegaron a la conclusión de que era mejor solo firmar hasta junio de este año y "ver qué sucedía en estos cuatro o cinco meses". Dicho lo cual, recordó que en el club existe una tendencia a "dar continuidad a los entrenadores". Lo que argumentó apuntando que "durante el mandato de Miguel Concepción, han trabajado en el club los tres entrenadores que más encuentros han dirigido al Tenerife y dos de ellos, con esta dirección deportiva". Para manifestar a continuación que a él le gustaría que Etxeberria "estuviera el máximo número de partidos posible porque eso implicaría que al Tenerife le ha ido bien".

Después de confesar que "para este momento de la temporara no se llegó a pensar como opción en Mazinho (técnico del filial), Serrano ofreció su diagnóstico particular de la actual situación deportiva del Tenerife, así como también habló de los posibles motivos de por qué se ha llegado a este escenario. "Hemos entrado en una dinámica muy mala, hemos intentando mantener a Martí hasta el último minuto, dándole toda la confianza del mundo, pero ahora hemos pensado en un revulsivo para la plantilla, un entrenador con otro mensaje. Los motivos serán varios y la culpa, de todos: de los jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva". Por eso, dice, ha depositado toda la confianza en Joseba Etxeberria, que está convencido de que, "con los jugadores que hay, será capaz de revertir la situación".

Serrano, en cierto tono de autocrítica, expuso que "esa autopresión que se han puesto, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, de estar en la parte alta desde el primer momento luchando por los puestos de ascenso no se ha sabido llevar y ha sido negativa". Motivo por el cual propone no pensar en objetivos, más allá del partido del Córdoba. Tambén en clave de análisis, declaró que esta temporada "hay mejores jugadores individuales en la plantilla, pero no se ha conseguido ser el equipo del año pasado". "A veces tanto halago debilita y creo que esos elogios nos han venido mal. Si nos mentalizamos de que hay que pelear, como el curso pasado, bien, pero si pensamos que vamos a ganar a cualquier equipo sin presionar, sin meter, sin correr y sin intensidad, estamos equivocados", agregó.

Por último, reconoció que para él no fue fácil comunicarle a Martí que habían decidido destituirlo: "Para mí ha sido duro porque aparte de ser un gran entrenador es amigo. Es un hombre de fútbol y él mismo veía que la dinámica del equipo no era buena es una persona ejemplar".