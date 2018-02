Abromaitis: "Espero que estemos listos para lo que viene"

Tim Abromaitis es optimista de cara al futuro más cercano del Iberostar Tenerife. Tras el último triunfo logrado el martes por la noche en su visita al Neptunas Klaipeda, y concluida ya la fase de grupos para el conjunto lagunero, el norteamericano habla de los próximos retos de los aurinegros. "Tenemos un buen grupo y creemos en nosotros mismos; espero que estemos listos para lo que viene", dijo a la web oficial del club, www.cbcanarias.net. "Creo que fue un buen partido, sabíamos que era importante para la clasificación y para terminar primeros de grupo. Empezamos con buena energía y nos llevamos la victoria", aseguró el ala pívot.



"Terminar líderes de grupo", comentó Abromaitis, "es algo que quisimos desde el primer día, y es un resultado de la Champions que puede ayudarnos". Cuestionado por si tiene alguna preferencia para la ronda de octavos, Abromaitis no mostró ninguna predilección. "No hay un equipo concreto ante el que prefiera jugar en la siguiente ronda, puede ser difícil cualquier rival", explicó Tim, que en estos 14 partidos ha promediado 9,7 puntos (con un 58,3% en tiros de tres), 4,4 rebotes y 1,3 asistencias para 12,6 de valoración. Abromaitis afirmó que la fuerza del bloque será lo que marque el destino más inmediato del Iberostar Tenerife, pese a las recientes ausencias por lesión. "Las lesiones molestan, pero tenemos un buen colectivo con muchos jugadores buenos en cada posición; así que vamos a seguir trabajando así y espero que estemos listos para los partidos que vienen".



Por último, y pese a que la Copa del Rey está ya en el horizonte, Tim habló del desafío más inmediato de los tinerfeños, que les medirá este domingo dentro de la Liga Endesa a domicilio al potente Real Madrid (WiZink Center, 17:30 hora insular, Movistar Plus #0). "El Real Madrid es el mejor equipo en la liga, ha sido así todo el año, así que es un gran reto para nosotros", dijo. "Estamos jugando bien, con confianza y creemos en nosotros, por lo que creo que podemos tener opciones si jugamos bien allí", sentenció.