La tinerfeña Sonia Ramos, bronce en los 5.000 metros del Nacional

La atleta tinerfeña Sonia Ramos (Trivalle Güímar Restaurante Gula) logró la medalla de bronce en la prueba de 5.000 metros del Campeonato de España Liberta de Promesas Paralímpicas celebrado en las pistas del Torrent en Valencia con presencia de170 deportistas. Ramos comentó al término de la carrera que "salí bien pero el frío me atacó y no sentía el cuerpo y me dolía al respirar muchísimo. Iba segunda pero en el último mil atacó la tercera y me superó". La tinerfeña tiene la mínima para el Maratón de Londres.