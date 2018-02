Los 'On Movers' de El Sauzal disfrutan del Maratón del Meridiano

Los 'On Movers' de El Sauzal disfrutan del Maratón del Meridiano

Un grupo de deportistas del On Move-Fitness & Entrenamiento Personal de El Sauzal tomó parte el pasado sábado en el Maratón del Meridiano Naviera Armas. Con el profesor Eduardo Gutiérrez a la cabeza, Jacqueline, Rosi, David, Rubén, Elena, Jacobo, Nadia, Sonia, Nacho, Mimi y Laura disfrutaron y completaron los diferentes recorridos de la prueba herreña. Y los On Movers no se volvieron con las manos vacías, ya que Rosi logró la medalla de plata en su categoría por segundo año consecutivo.