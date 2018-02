Martí se despide sin un reproche

José Luis Martí dijo adiós al tinerfeñismo con el señorío que siempre le ha carecterizado, primero, como futbolista, y ahora como técnico. Ni un reproche en su despedida y simplemente se limitó a dar las gracias a todas las personas que, según expresó él mismo, le han permido que su vida en la Isla "haya sido extraordinaria". Después de acordarse de su familia -su mujer estuvo presente en la rueda de prensa de ayer-, así como de los trabajadores del club y aficionados, se detuvo para halagar a los que hasta ayer fueron sus pupilos. "Gracias a los jugadores porque son grandes, son buenos y con una gran calidad humana, todos los que he tenido en las tres temporadas. Sin ellos no hubiera sido posible nada. Para mí es un orgullo haber dirigido tantos partidos al Tenerife y agradeceré siempre la oportunidad que se me ha dado aquí como jugador y entrenador", declaró.

Martí recordó que cuando salió del representativo como futbolista dijo que se trataba de un "hasta luego", y es lo mismo que ha decidido hacer en esta ocasión. Para revelar a continuación que se convertirá "en un aficionado más del Tenerife" y que empujará desde fuera para que gane cada partido. El preparador balear quiso restarse protagonismo en la gran campaña que el conjunto blanquiazul completó el curso pasado, si bien asegura que no se le olvidarán "las banderas en los hogares, ver el estadio lleno y la ilusión de la afición", lo cual considera que se logró "entre todos".

Martí confesó que era consciente de que los entrenadores están expuestos a una destitución, en función de los resultados. Y aunque acepta de buen grado lo que ahora le toca vivir, admite que le queda "pena por no poder ayudar al equipo" desde donde lo había hecho hasta este instante". Reconoció que "los jugadores deben recobrar la confianza" y que lo único que les pide es que "se esfuercen con el nuevo míster tanto o más" de lo que lo hicieron con él. "Los resultados llegarán, estoy seguro de ello", señaló. Sabía que "las cosas no iban de la mejor manera", pero entendía que no podía ser negativo, ya que corría el riesgo "de transmitírselo a la plantilla". "Se debe mirar hacia adelante y todos deseamos que el domingo el CD Tenerife logre el triunfo", agregó. Insistió en que para él "la plantilla es extraordinaria, de la mejores". Lo que le lleva a pensar que no ha "sabido sacar su mejor rendimiento", en un claro acto de defensa al Alfonso Serrano, responsable de la confección de la plantilla.

Después de asegurar que no se va frustrado, pidió al tinerfeñismo le den al nuevo entrenador que venga lo mismo que le dieron a él desde que llegó: "Apoyo y cariño, porque estoy seguro de que sacará el máximo potencial a los futbolistas y el equipo saldrá de esta mala dinámica". Y concluyó manifestando que se va "contento" por lo que le transmitió la gente siempre por la calle. "Saben que me he esforzado al máximo, a pesar de que las cosas no han funcionado. Desde anoche he recibido multitud de mensajes de apoyo", declaró.