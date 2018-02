Garbajosa: "Ya algunos me hablan de los cruces, pero hay que ganárselos"

Jorge Garbajosa prefería ser cauto en su primera valoración tras conocerse a los rivales de España en la Copa del Mundo de Tenerife. "Como se preveía nos ha tocado un grupo complicado, pero en un evento en el que están las 16 mejores selecciones del Mundo, y aún siendo cabezas de serie, lo lógico es que haya partidos difíciles", comentaba este mediodía el presidente de la Federación Española. "Bélgica es una selección muy potente; Puerto Rico, en boca de su presidente, dice que no nos tiene miedo; y contra Japón probablemente jugaremos algunos partidos de preparación, lo que no servirá para ver nuestro nivel", añadía el dirigente cestista, para el que "lo más importante es el seguimiento para llegar lo mejor posible porque será una competición que nos va a exigir desde el primer día". "Ya alguno me habla del siguiente cruce, pero eso hay que ganárselo; y esos hipotéticos cruces serían de mucho nivel", añade en este sentido.

Ya en una versión un poco más ambiciosa, y al ser cuestionado por la posibilidad de hacerle sombra a Estados Unidos, Garbajosa fue claro. "Si nosotras, y hablo en femenino, estamos bien, no debemos tener miedo a nadie", dice el presidente sobre las norteamericanas, a las que "sí se guarda respeto máximo". "Son las grandes referentes de este campeonato, e incluso los técnicos suelen decir que la diferencia entre ellas y el resto de selecciones es todavía mayor de la que hay en masculino", explica sobre una superioridad que espera contrarrestar "con la afición de Tenerife y el gran momento que está viviendo el baloncesto femenino y en especial la selección". "El camino es muy largo y hay un grupo de equipos que en algún momento pueden tomar la alternativa y entre ellos está España. La batalla será muy difícil antes de afrontar ese hipotético cruce", insiste.

Por su parte José Ignacio Hernández, ex seleccionador y ahora director técnico femenino de la Federación Española, reitera las palabras de Garbajosa. "Es un grupo complicado. Por un lado Bélgica, que ya mostró en el Europeo con el bronce que es una selección en pleno crecimiento y con una mezcla de veteranía y juventud que le hacen un equipo muy competitivo; sobre Japón se puede decir que los equipos asiáticos están resurgiendo como se ha demostrado en los últimos mundiales de las categorías inferiores, haciendo un baloncesto rápido y distinto... Tenemos la suerte de que jugaremos varios amistoso con ellas, y eso nos vendrá bien. Y Puerto Rico, que a priori es el rival más flojo del grupo, pero cuidado porque están trabajando muy bien y creciendo a pasos agigantados", explica sobre los tres primeros rivales de España. "Quizá Estados Unidos está un poco por encima de los demás, pero luego viene un abanico muy amplio en el que existe mucha igualdad", apunta Hernández, que ve complicada la presencia en la lista de Lucas Mondelo de la tinerfeña Laura Herrera. "Es cosa del seleccionador... vamos a ver qué tal acaba la temporada", comenta en un primer momento sobre la isleña, para no esconder que "por desgracia no está contando con muchos minutos esta temporada". "Tendrá un test difícil con tantas jugadoras de calidad que hay en nuestro país".