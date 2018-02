El Dimurol Libby's remonta y vence en Sevilla

El Dimurol Libby´s regresa feliz a la Isla tras vencer este domingo en tierras sevillanas al Cajasol Juvasa en un disputadísimo encuentro (2-3). Las tinerfeñas, que tiraron de casta y se vaciaron ante uno de los equipos más potentes de la competición, suman su segunda victoria consecutiva y se mantienen en la zona alta de la clasificación.

Con cambios en el sexteto inicial apostando por el debut del último refuerzo blanquiazul Miroslava Kijaková, el conjunto canario buscó salir concentrado a la pista, consciente del gran reto que suponía enfrentarse al equipo revelación de la Liga Iberdrola (9-7). Aunque el Dimurol Libby´s quiso frenar el gran juego rival (18-14) y luchó con intensidad hasta ponerlo entre las cuerdas (24-24), el Cajasol Juvasa y su potencial en ataque logró adjudicarse un emocionante primer set por 26-24.

La aptitud de las locales iría a más en el siguiente periodo, a pesar de la incansable lucha de las pupilas de David Martín para contrarrestar la calidad del equipo nazareno (11-6). El trabajo colectivo tinerfeño sirvió para igualar el electrónico (15-15), pero acabó no siendo suficiente para fijar el empate. Con Paola Martínez a la cabeza, el Cajasol Juvasa se llevó el segundo parcial a su favor por 25-19.

Lejos de rendirse, las tinerfeñas seguirían insistiendo para evitar el cierre del encuentro por la vía rápida y, con la ayuda de Kyra Holt y Mame Diouf, lograrían adelantarse en el marcador (9-14). La escuadra canaria no dudó en aprovechar los errores no forzados de las de Magu para organizar su ataque, desplegar su juego y así forzar un nuevo parcial en Sevilla (19-25). Como era de esperar, la igualdad no dio respiro en el comienzo del cuarto set y cada punto se disputaba con fuerza (8-8). En un set de infarto, denotado por las continuas avalanchas y sucesión de puntos a ambos lados de la pista (17-17), la efectividad de Miroslava Kijaková y Marisa Fernández se convirtieron en pieza clave para que el cuadro isleño diera paso al tie-break (27-29).

El Dimurol Libby´s, dispuesto a cerrar el encuentro, apretó los dientes en la defensa liderada por Laura Naranjo para, de esta forma, imposibilitar el juego local (1-8). El Cajasol Juvasa finalmente nada pudo hacer para evitar que las tinerfeñas consiguieran su segunda victoria consecutiva (7-15).

Barcelona, 0; Arona, 3

La jornada se cerró con la clara victoria de Arona Tenerife Sur en la pista de CV Barcelona (0-3). La solidez del saque y bloqueo de las pupilas de Romina Lamas cortó las opciones de las blaugrana (19-25, 18-25 y 21-25). Los puntos de Elzbieta Nykiel y la solvencia del bloqueo canario situó siempre por delante en el marcador del Poliesportiu de La Marina a las tinerfeñas que siguen en la quinta plaza amenazando con entrar en los puestos de play off.