Victoria sobre la adversidad

El Iberostar Tenerife salvó el escollo del San Pablo Burgos con una considerable dosis de esfuerzo y la inspiración de jugadores que no vienen desempeñando en los últimos tiempos papeles relevantes en el cuadro insular. En especial, un rejuvenecido ayer Fran Vázquez. El pívot aurinegro se marcó una brillante segunda mitad, en la que anotó 14 puntos y consiguió con ello que su equipo se despegara lo suficiente para evitar que su triunfo corriera peligro.

El temor infundido en el club lagunero por la visita al Santiago Martín de este novato en la categoría se demostró desde el arranque que era más que justificado. Los castellanos llegaban a la Isla avalados por su buena reputación a domicilio, gracias a sus resultados más recientes, y aunque en esta ocasión no logró vencer, se comportó como una escuadra sólida y difícil de batir. En cualquier caso, esta vez los mayores inconvenientes no se derivaban del rival sino del propio Iberostar Tenerife. La plaga de lesiones que está sufriendo el club canario se cobraba finalmente otra víctima, la de Rodrigo San Miguel. El base maño no pudo recuperar a tiempo sus isquios y finalmente causó baja para esta cita, la cual se sumó a las de Richotti, Akognon y Vasileiadis.

El equipo local saltó al parqué del Santiago Martín con la intensidad que su entrenador había solicitado el día anterior y decidido a correr más que su rival. Sin embargo, ese plan se tradujo a veces en precipitaciones en ataque que permitieron a los visitantes adelantarse en el marcador. La zona planteada por Diego Epifanio comenzaba a hacer mella en el ataque de sus adversarios hasta que poco a poco estos fueron ganando en confianza gracias, como suele ser habitual, a su gran trabajo defensivo. Dos canastas de tres de los de casa, anotadas por Bassas y Tobey, consiguieron dar la iniciativa en el resultado parcial a los suyos (11-9). A partir de ahí, los aciertos en la canasta contraria, especialmente de Abromaitis y Ponitka, fueron ampliando la ventaja local pero solo se fue hasta los ocho puntos (19-11). Casi en silencio, Deon Thompson ya había empezado a dar muestras de la calidad que atesora debajo de ambos aros y a través de su lanzamiento de media distancia.

El segundo acto pilló algo despistados a los isleños, que se toparon con los jugadores de reparto del cuadro castellano más enchufados, sobre todo el joven Sebas Sáiz, colosal en el rebote ofensivo. De nuevo le tocaba remontar al Iberostar Tenerife, lo cual no le costó demasiado por la inspiración desde el perímetro de un Davin White obligado a asumir una mayor responsabilidad debido a la ausencia de sus compañeros de puesto lesionados. El norteamericano logró dos triples casi consecutivos para evitar que el San Pablo Burgos obtuviera una diferencia lo suficientemente considerable como para elevar aún más su moral. La diversidad ofensiva del cuadro visitante hacía daño en la retaguardia aurinegra y eso imposibilitaba que abrieran brecha los de Katsikaris. Ponitka no era hasta ese instante el jugador desequilibrante de otras tardes y eso también influía. De esa manera, era lógico que el partido dejara todo por resolver para su segunda mitad. En este segundo cuarto se había producido el debut del sueco Tobias Borg, un tanto perdido y cohibido como consecuencia de un ritmo de partido al que tendrá que habituarse.

El Iberostar Tenerife salió decidido tras su paso por el vestuario a poner tierra de por medio. Ahora sí, Ponitka parecía haberse puesto su traje de superhéroe para llevar a los suyos hacia la victoria. Pero este Burgos no es el del tramo inicial del campeonato. Nunca se descompone. Defiende, eso sí, con más coraje que eficiencia, pero carga el rebote con contundencia y confía en su más que decente ofensiva. Por eso no pudo marcharse en el marcador el conjunto canario. Con empate a 50, Katsikaris solicitó un tiempo muerto para amarrar el final de ese acto. Y surtió efecto porque consiguió que los suyos encararan el último cuarto con una ligera ventaja (59-54). Justo en esos últimos instantes había empezado a erigirse en la figura esencial del despegue definitivo de su equipo Fran Vázquez.

El gallego demostraría posteriormente que aún atesora calidad y energía de sobra para seguir ofreciendo un buen rendimiento en la Liga Endesa. Ponitka enseñó el camino y Fran Vázquez hizo el resto, con la colaboración de White, Allen y Beirán, entre otros. Cuando el Iberostar Tenerife alcanzó una ventaja considerable (76-63), el pívot de Chantada fue sustituido y recibió una merecida ovación de su afición. Ahí parecía que había acabado el partido para él pero de nuevo tuvo que volver a la pista porque Corey Fisher se empeñó en devolver la emoción al encuentro con tres canastas consecutivas, una de ellas desde más allá de la línea de 6,75, que ponían un inquietante 77-72 en el electrónico con un minuto aún por delante.

Todo quedaría en un susto innecesario, que llegó por el exceso de conservadurismo con el que se habían aplicado en los minutos anteriores los canaristas. Katsikaris preparó una jugada que terminó machacando Abromaitis para aniquilar definitivamente las pretensiones del Burgos. Fue ahí donde los de Diego Epifanio bajaron ya los brazos.

De esta manera, el Iberostar Tenerife sumó su undécima victoria en la Liga Endesa y da un pasito más hacia los play off por el título. Eso sí, ni tiempo tendrá para festejar este nuevo éxito, ya que hoy mismo los aurinegros tendrán que emprender un largo viaje hasta Lituania, donde el miércoles se juegan el primer puesto de su grupo en la Basketball Champions League.