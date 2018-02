Fotis Katsikaris acabó complacido con el resultado y con el juego del Iberostar Tenerife ante el San Pablo Burgos ante todas las vicisitudes que ha sufrido el cuadro aurinegro en forma de lesiones en las últimas semanas. El preparador griego reconoció en la sala de prensa del Santiago Martón que "es una victoria muy importante para nosotros" y reveló cuál fue la clave para sumar el undécimo triunfo de la presente temporada: "Tuvimos paciencia y les castigamos donde más les dolía", aseguró. Desmenuzando el choque, Katsikaris explicó que "supimos controlar a tiempo las pérdidas y todo el equipo dio un buen paso al frente".

"No es nada fácil jugar sin tu base titular, sin un tirador como Kostas y muchos minutos con Javi y Ponitka juntos. En algunos momentos no controlamos los rebotes y les dimos segundas oportunidades", afirmó Katsikatris, para luego manifestar que "el objetivo era controlar el partido desde la defensa como hacemos en la mayoría de los partidos. Teníamos que controlar los rebotes y el control de las faltas. No quería un partido de ping pong, anotar y que ellos anotaran. Seguimos adelante".

El próximo compromiso del Iberostar le medirá al Real Madrid el próximo domingo, a las 17:30 horas. Y, luego, la Copa del Rey.