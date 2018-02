"Queremos que los deportistas disfruten de la Travesía Alcaraván"

Alex Socas es un hombre inquieto. Presidente del CN Isora Swim, su gran proyecto para este año es la organización de la primera edición de la Travesía Alcaraván, prueba con la que se dará inicio a la Copa de Canarias de Aguas Abiertas. La cita será el próximo día 28 de abril en Playa San Juan.

¿Cómo y cuándo surge la idea de organizar la travesía?

La idea de organizar dicha travesía surge uno de tantos días que organizábamos entrenos en aguas abiertas, ya que es la zona de entreno más cercana para nosotros, mucho más cómoda sin molestar a nadie y que también es una de las más seguras por el escaso tráfico marítimo que hay en dicho lugar. Después de un buen entreno surgió la idea a Carlos Siverio y tras hacer números y analizarlo detalladamente decidimos organizar lo que es hoy la Tavesía a nado Alcaraván.

¿Por qué se la denomina Alcaraván?

Después de buscar varios nombres que sirvieran para que la travesía fuese reconocida en cualquier parte y por todos los nadadores nos decidimos por Alcaraván por el gran monumento que se encuentra en el paseo marítimo de Playa De San Juan, de una altura aproximada de 6.5 metros y realizada por el escultor Roberto Martinón denominado Alcaraván, ya que en la actualidad la zona donde se ubica dicho monumento anteriormente reseñado es donde habita el ave alcaraván.

¿Cuántas personas están involucradas en la organización?

Afortunadamente contamos con un buen equipo de voluntarios pertenecientes al Club de Natación Isora Swim, miembros de la junta directiva así como también padres y familiares de los niños que pertenecen al club, también contamos con el apoyo y la ayuda de la concejalía de deportes del excelentísimo ayuntamiento de Guía de Isora y concretamente la de su concejal José Francisco Rivero Jiménez. Pero los que realmente estamos detrás de este proyecto somos Carlos Siverio y yo.

La idea original era hacerla el 5 de mayo, pero se ha tenido que adelantar una semana al 28 de abril. ¿Qué le ha supuesto a la organización esta situación? ¿Han tenido muchos problemas con el cambio de fecha?

Por motivos ajenos a la organización hemos tenido que modificar la fecha de la travesía y adelantarla una semana pasando del 5 de mayo al 28 de abril, eso ha supuesto el doble de trabajo porque el tener todo previsto para el 5 día de mayo y ya habernos despreocupado de permisos, planes de seguridad, seguros , etc, volver a modificar todo para esa fecha fue dar un paso para atrás. Pero lo dicho somos un buen equipo y está todo ya solucionado para que los deportistas vengan a disfrutar de nuestra travesía el próximo 28 de abril en Playa De San Juan.

¿Dónde ha encontrado más problemas: en medio del océano dando brazadas como nadador o en la burocracia y búsqueda de patrocinadores y colaboradores como organizador?

Organizar una travesía no es nada fácil, como nadador se está muchísimo mejor, coges tu neopreno, tus gafas, gorro y tu boya te tiras con un grupo de amigo y a disfrutar del mar y del medio marino. Ahora organizar es mucho más complicado y ya no es buscar los patrocinadores, lo peor es todo el papeleo que conlleva, autorizaciones administrativas, seguros, plan de seguridad, medios de seguridad en tierra y en mar. Sinceramente disfrutamos más nadando.

¿Qué tiene la Travesía Alcaraván que la diferencie de otras travesías desde el punto de vista deportivo? ¿Qué le diría a aquel nadador o nadadora que esté dudando si inscribirse o no?

Bueno, la Travesía Alcaraván a diferencia de muchas otras travesías de Canarias, podemos decir que tenemos un entorno espectacular, que por muy mal que se encuentre el mar no nos afectaría a nosotros para nada, ya que la ubicación de la misma hace que sea una zona muy segura y muy cómoda para practicar la natación en aguas abiertas y que contar con el muelle pesquero de Playa De San Juan nos ayuda para que las condiciones del mar no nos afecte para nada en la salida como en la meta. Aprovecho a todos/as, a que se inscriban y participen en dicho evento, hemos apostado mucho por la seguridad y balizamiento de la misma y eso hará de la travesía Alcaraván una travesía muy cómoda y a la vez muy segura.

¿Qué valoración hace de la inscripción a día de hoy? Ha anunciado ya la presencia de un buen puñado de grandes nadadores canarios y algunos peninsulares...

A día de hoy se están empezando a moverse las inscripciones por la plataforma online de www.mdsports.es y sí que contamos con la presencia de grandísimos nadadores, ya que en la actualidad tenemos inscritos nadadores de la Palma, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y por supuesto lo mejor de Tenerife. También hemos apostado en conjunto con la Federación Canaria de Natación para dar el pistoletazo de salida a la Copa Canarias de Aguas Abiertas. En definitiva, queremos contar con todo tipo de nadadores, queremos hacer de esta travesía un evento familiar y sobre todo de buenas amistades.

La prueba está siendo muy activa en redes sociales y, además, tiene una vertiente solidaria...

Lo de las redes sociales sabemos que es la actualidad y que todo el mundo está conectado, hemos contado con la colaboración de muchos amigos de este mundo y han aportado su granito de arena para animar a todo el mundo a participar en nuestra travesía. Un evento organizado por el Club de Natación Isora Swim tiene que tener una vertiente benéfica, si no no seriamos nosotros, en esta ocasión hemos elegido la Asociación Española Contra el Cáncer, (AECC) con sede en Santa Cruz De Tenerife y a los compañeros de Pamplona Brazadas contra el Cáncer Infantil, y destinaremos en principio 1euro de cada inscripción a dichas causas anteriormente reseñadas, pero seguramente pongamos más aportación porque la causa lo requiere y entre podemos aportar nuestro pequeño granito de arena.

Finalmente, ¿Qué tiene Guía de Isora para acoger triatlones, acuatlones, travesías, etc? Y no me diga que playas magníficas porque también las hay en otros municipios y no son tan activos como el suyo...

Aunque suene a tópico, creo que principalmente es el clima. La costa de Guía de Isora tiene una temperatura media anual de 24º grados, al abrigo de los vientos alisios hace de esta zona un lugar en el que apetece hacer deporte. Buceo, piragüismo, surf, vela, running, natación, bicicleta, etc... son deportes que puedes realizar durante todo el año y esto hace que este municipio sea deportista. Y con este espíritu es más fácil que surja la motivación para realizar dichos eventos.