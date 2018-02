Primera ausencia de San Miguel del curso en la Liga Endesa

Para el CB Canarias es indiscutible que el choque de mañana en Lituania es de gran relevancia. Pero no tanto como el estado físico de su base titular, Rodrigo San Miguel. El jugador aurinegro padece unos problemas de isquio que ya le privaron de participar en el enfrentamiento del sábado que libró el Iberostar Tenerife ante el San Pablo Burgos. Y en la rueda de prensa posterior a ese duelo, el primer entrenador aurinegro, Fotis Katsikaris revelaba que en el caso de que no hubiera plenas garantías de que la lesión de su pupilo no corre el riesgo de empeorar, no lo utilizaría ante el Neptunas Klaipeda.

Rodrigo San Miguel es de esos jugadores que siempre quiere estar, que no se borra jamás. De hecho, el de este sábado es el primer partido que se pierde de la presente campaña. Y en la anterior tan solo dejó de intervenir en dos jornadas de la Liga Endesa -la decimocuarta y la vigesimonovena-, por lo que tomó parte en 36 citas oficiales, las tres de play off y la de Copa del Rey, incluidas, además de los partidos que disputó de la Basketball Champions League. Mientras que esta temporada ha jugado 18 encuentros del campeonato doméstico.

El buen rendimiento que ofreció tanbo Ferran Bassas como Davin White ante el San Pablo Burgos hacen menos necesario ahora el concurso de Rodrigo San Miguel en Lituania. Igualmente, Tobias Borg puede ayudar de alguna manera a compensar la ausencia del aragonés, en el caso de que definitivamente no se vista de corto en el Svyturio Arena, como ya lo hizo durante seis minutos el sábado. Todo va a depender de cómo se sienta el base aurinegro en el último entrenamiento previo al partido.