El Cádiz baja el ritmo y no pasa del empate en Tarragona

El Cádiz perdió una gran oportunidad para acercarse al líder, el Huesca, y dejar atrás a sus perseguidores por el ascenso directo en el que fue el debut del nuevo entrenador del Gimnàstic, Nano Rivas (0-0). En Zorrilla, el Valladolid se hizo con una agónica victoria frente a la Cultural Leonesa (3-2) después de que el equipo pucelano se adelantase en el marcador con un gol de Hervías y otro de Mata, que se encargó de poner tierra de por medio.

No obstante, el equipo leonés no bajó los brazos y con los tantos de Rodri Ríos y Samu Delgado volvió a empatar el encuentro. En la reanudación fue la Cultural quien estuvo más cerca del tercer gol, pero un penalti a favor del Real Valladolid, transformado por Jaime Mata, le dio el triunfo al equipo local. El cuadro pucelano se pone séptimo, mientras que la Cultural Leonesa se queda a solo dos puntos de los puestos de descenso. Además, Alcorcón y Zaragoza se enfrentaron para alejarse de la zona de descenso y no pasaron del empate (1-1).