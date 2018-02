"No voy a bajar los brazos hasta conseguir mejores resultados"

El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, sigue convencido de que logrará sacar "el mejor rendimiento posible" de la plantilla del representativo. El equipo suma cuatro jornadas consecutivas sin victorias, pero el balear no baja los brazos.

Respecto al encuentro de ayer, reconoció que las prestaciones de los blanquiazules fue mucho mejor en los últimos 45 minutos. "La mejoría de la segunda parte es evidente, porque tuvimos más ocasiones; pero en la primera también llegamos, por ejemplo a través de un tiro de Luis Milla", recordó. "Con más presencia y más gente, llegaron oportunidades para marcar más goles, y faltó acierto", resumió el jefe técnico de los blanquiazules. A continuación, se le preguntó por qué optó por ubicar a cuatro mediocampistas en la alineación inicial.

"Buscaba hacernos fuertes y ganar el centro del campo. Para mí, era la clave. Queríamos madurar el partido para resolver al final con gente más fresca. Era importante no recibir gol, algo que nos estaba limitando mucho en jornadas anteriores; pero nos condicionan dos disparos desde fuera del área", dijo de los tantos consecutivos que logran Machis y Peña entre los minutos 16 y 18. "Tambié nos penaliza que no fuésemos capaces de finalizar más que una vez durante la primera mitad", admitió.

Habló también Martí de la aportación de Luis Milla, titular en su segundo partido como tinerfeñista. "Ha estado mejor cuando ha jugado en una posición donde se siente más cómodo", dijo.

Por último, y como ya viene siendo habitual en las últimas fechas, se le planteó si teme una decisión drástica por parte del consejo de administración. "Soy el máximo responsable del equipo y busco diferentes alternativas para encontrar la mejor solución posible para el Tenerife. Por mi parte, toca centrarme en el próximo partido, en levantar el ánimo y recuperar la confianza de los jugadores. Ya solo pensamos en ganar al Córdoba", cerró.

Antes, aclaró que la determinación sobre un posible relevo en el banquillo no es competencia suya. "No puedo responder a una pregunta que le corresponde al club; solo puedo decir que estoy preparado para lo que me corresponde. No voy a bajar los brazos hasta sacar del equipo el mejor rendimiento posible", dijo.

"Hay que ser realistas y saber en qué posición estamos, pero a partir de ahí, buscaremos los tres puntos el próximo domingo", completó Martí.

Por su lado, su homólogo en el Granada consideró "justo" el resultado final (2-1) y aseguró que habría sido una pena perder los tres puntos en los compases postreros del partido. "Hemos hecho dos golazos", destacó José Luis Oltra, que se quejó de la "rigurosa" expulsión de Sergio Peña por doble amonestación. "Pienso que hemos jugado bien", defendió el valenciano.