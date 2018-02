Sin urgencias pero con obligación

El Iberostar Tenerife vuelve a salir a escena en la Liga Endesa para afrontar un partido con trampa. No es el San Pablo Burgos el mismo equipo que se encontró en la primera vuelta el equipo que por aquel entonces dirigía Nenad Markovic. Los castellanos son ahora mucho más fiables, toda vez que han logrado cierta madurez en la categoría. Además, se sienten más cómodos jugando de visitantes que en su propio pabellón, tal y como confirman las cuatro victorias que han obtenido lejos de su feudo.

De igual manera, el cuadro aurinegro también ha evolucionado en la competición. Olvidado su irregular comienzo, el grupo de Fotis Katsikaris, clasficado para la Copa del Rey y líder en su torneo continental, debe imponerse a su rival de esta tarde por potencial. Y le ayudará el hecho de no tener las urgencias de hace dos jornadas cuando trataba de asegurar su presencia en la cita grancanaria.

Pero los problemas que acusa en la actualidad el Iberostar Tenerife no tienen que ver con aspectos psicológicos y sí físicos. Las lesiones están lastrando al conjunto isleño, al que han llegado algunas caras nuevas con la temporada empezada para compensar las bajas que se han ido produciendo en la plantilla aurinegra como consecuencia de las dolencias padecidas por varios jugadores. Con Nico Richotti fuera de combate desde hace un par de semanas, ahora han ingresado en la enfermería, precisamente dos de los fichajes que han llegado con el curso ya empezado. Se trata de Kostas Vasileiadis y Josh Acognon, el primero, con un gemelo maltrecho (aunque se ha confirmado que no revista gravedad), y el internacional nigeriano, con un problema de rodilla que le va a tener apartado de las canchas durante casi dos meses. Pero el parte médico no se detiene ahí. Por si fuera poco, Rodrigo San Miguel no ha podido trabajar con normalidad estos días por culpa de una sobrecarga en los isquios, lo que le convierte en duda hasta que se prueba hoy y decida, junto con los doctores y su entrenador, si está apto para jugar.

En cualquier caso, Katsikaris tiene claro, como él mismo reconocía ayer, que Davin White debe dar un paso adelante y asumir una mayor responsabilidad en el puesto de base. Posición en la que también puede ayudar la incorporación más reciente del Iberostar, el sueco Tobias Borg. El joven combo escandinavo podría estrenarse como aurinegro en este encuentro, si es que el guión del partido no lo desaconseja.

Por el bando contrario, la única ausencia por lesión es la del lituano Deividas Gailius, por una grave lesión de muñeca. Aún así el grupo de Diego Epifanio posee argumentos suficientes como para poner en aprietos al Iberostar Tenerife, que contará con el siempre relevante apoyo de su hinchada. El conjunto canarista tratará de ganar con el menor desgaste posible, ya que al día siguiente viajará a tierras lituanas, donde el miércoles se jugará el liderato de su grupo en la Basketball Champions League.