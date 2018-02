Dos equipos sobre el alambre

Al Tenerife y a Martí les salvó la buena imagen, que no el resultado, que dio el equipo frente al Valladolid. Pero hoy ya no valdrán medias tintas en una nueva final para el entrenador de los blanquiazules (Los Cármenes, 19:30 horas) y también para el representativo, que se meterá en serios apuros si suma un nuevo tropiezo.

La derrota o incluso el empate comprometerían muy gravemente al Tenerife, que afrontaba el comienzo de esta jornada con solo tres puntos de margen respecto a los puestos de emergencia. Una renta demasiado estrecha para un proyecto concebido para el ascenso y que ha tenido que variar de perspectiva tras el ecuador de la competición.

Hoy, eso sí, las urgencias son compartidas. El Granada también vive sobre el alambre y su técnico empieza a ser cuestionado. Tras una buena racha de resultados, su flojera a domicilio ha complicado el futuro de Oltra. Con los dos primeros puestos demasiado lejos, los nazaríes buscan asomarse al play off a través de su fortaleza como locales. Y es que en Los Cármenes se muestran intratables. Solo han perdido un partido y han hecho valer toda su fiereza.

Con un plantel así, con Machis como indiscutible buque insignia, el Granada pretende dar un estirón en sus prestaciones y subirse al vagón de cabeza. En este sentido, la ansiedad puede pasarle factura.

En cuanto al Tenerife, una vez más vuelve a estar condicionado por las bajas. Las más importantes, en defensa por las bajas de Jorge Sáenz -no valieron de nada las alegaciones ante Competición- y Camille, sancionado por acumulación de amarillas. Ya ha confirmado Martí que dará carrete a Iñaki tras un largo período de inactividad y no probará a ningún lateral circunstancial para el costado izquierdo. En el mediocampo nadie duda de la titularidad de Luis Milla, que empezó a exhibir su talento en el día de su debut. Y arriba, faltará otra vez Longo. La buena noticia es que sí está apto Villar, hombre esencial pero con una asignatura pendiente: aún no ha jugado 90 minutos en ningún partido de esta temporada.

Ya sin la posibilidad de hacer más cambios en su plantel -es el primer partido tras el cierre del mercado-, el Tenerife buscará tres puntos para aproximarse al Granada, soñar aún con la opción remota de la promoción y, lo más importante, para ahuyentar fantasmas. La amenaza del cese vuelve a ceñirse sobre un Martí con el crédito recortado a la mínima expresión. Pero hoy ambos entrenadores caminan sobre el alambre. También Oltra, al que se le discute casi todo por las prisas. Tenerife como Granada estaban hechos para subir. Y no está siendo una buena temporada.