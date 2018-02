El Portezuelo Tegueste, ilusionado con la permanencia

El Portezuelo Tegueste mantiene su empeño de lograr, por segunda temporada consecutiva, la continuidad en la Preferente tinerfeña. El cuadro de David Torres, que ha ido de menos a más en la liga, afronta con entusiasmo un segundo tramo de la competición interinsular en el que se ha reforzado, al cierre del mercado, con los fichajes de Juanma (Santa Úrsula) y Sandro (Atlético Granadilla). Por contra, han dejado la entidad de Los Laureles Abel (Atlético Granadilla) y Jorge (Águilas). La Ciudad Deportiva Los Laureles deberá ser un fortín para cumplir con el objetivo de la permanencia.

David Torres valoró la temporada que viene realizando su equipo: "Empezamos la campaña algo irregulares y con muchas preocupaciones porque no teníamos la plantilla configurada. El grupo había sufrido muchas bajas con respecto al último curso. Aún así logramos formar un bloque compacto y con buena gente. Llegamos a estar ocho partidos sin conocer la victoria. Nos faltaba competitividad, en especial lejos de Los Laureles. Fruto de ello, caímos en descenso, pero varios victorias en nuestro feudo nos han permitido salir de la zona roja. Nos estamos haciendo fuertes en casa, pero continuamos siendo el peor equipo a domicilio".

El técnico galletero habló de la última derrota frente al Florida: "Los arbitrajes no nos están acompañando y frente a los orotavenses se dio un nuevo ejemplo. Hicimos una primera parte muy ordenada en la que llegamos a adelantarnos en el marcador, pero el colegiado decidió no conceder el tanto al considerar que hubo mano en la jugada del gol. En cambio, su juez de línea corrió hacia el centro del campo dando validez a la acción. Además, ya en la segunda parte, nuestro jugador Valerón fue derribado claramente en el área rival y no se señaló penalti. Se dieron situaciones incomprensible. Las sensaciones que nos quedan es que el equipo trabaja bien, pero son otros factores los que están determinando que no saquemos más victorias. En 21 jornadas todavía no nos han pitado ni una sola pena máxima".

Cuestionado por el enfrentamiento de este viernes ante el Cruz Santa, el preparador teguestero manifestó que "afrontamos el partido con muchas ganas. Nos veremos las caras con un equipo que compite muy bien y que sabe manejar a su antojo el juego. Antonio Luis ha sabido sacarle un gran rendimiento a sus pupilos. A pesar de las bajas con las que llegan, tendremos un partido muy igualado. Si queremos continuar por la buena senda en nuestro feudo debemos salir muy intensos desde el primer minuto. Además, tenemos que controlar sus acciones de estrategia y continuar desplegando ese juego vertical que nos está permitiendo generar muchas oportunidades de gol".

El entrenador de la entidad morada explicó que debe hacer su equipo para asegurarse la continuidad en la Preferente: "La permanencia estará en torno a los 40 puntos. Para salvar la categoría creo que podría ser suficiente con ganar cinco partidos más. Es importante salir victoriosos en los duelos que tendremos ante rivales directos en Los Laureles. Todo lo que rasquemos también lejos de nuestro feudo non pondrá las cosas más fáciles. La derrota que sufrimos en nuestro primer partido del año en el Anexo Antonio Domínguez hizo que se comprimiera la zona baja de la tabla".

Por último, David Torres lanzó un mensaje a la afición: "Lo cierto es que ha habido un aumento del número de simpatizantes, pero necesitamos que sean muchos más".