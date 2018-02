"Me molesta que digan que Vitolo y yo somos los capos del vestuario"

Suso Santana, capitán del Tenerife, reconoció ayer su hartazgo ante las acusaciones que apuntan directamente a Vitolo y a él "como los jefes o los capos del vestuario". El de Taco aseguró que "jamás" se ha dirigido a José Luis Martí -ni a ningún otro entrenador- para pedirle explicaciones o para influir en la toma de decisiones. También salió al paso de las críticas a Jorge Sáenz, de quien dijo que es el mejor centrla de la categoría. En una entrevista concedida a Radio Club Tenerife, el primer capitán blanquiazul afirmó tajantemente que "el vestuario no está contaminado".

Leve mejoría. "Ante el Valladolid stuvimos mejor defensivamente. Y cuando este equipo está bien atrás, como durante la temporada pasada, lo nota muchísimo. El año anterior éramos más intensos y era más difícil hacernos gol. El domingo, sin embargo, dimos la talla y no encajamos; es un primer paso, está claro, pero faltó materializar las ocasiones que tuvimos. Es una pena que tantas veces esta temporada hayamos tenido que jugar a remolque, por detrás en el marcador", afirmó el jugador tinerfeño.

Reuniones. El profesional isleño admitió que la plantilla ha mantenido diversos encuentros a puerta cerrada para definir cuáles son las claves de la crisis. "Es cierto que cuando las cosas van peor, intentamos dar un paso al frente los jugadores. Somos los principales culpables de que el equipo no esté donde debería; de nada vale decir que estamos con el entrenador, si luego no lo demostramos", aseveró. "Lo básico y fundamental que el equipo sea intenso", subrayó a la hora de hablar de soluciones.

Autocrítica. "Nos está penalizando mucho no afrontar los partidos como deberíamos. Y entiendo el enfado del público, que la afición se queje de nuestra actitud y de nuestro comportamiento", comentó Santana. En todo caso, dijo que ahora "de nada vale mirar la clasificación". "Lo mejor es centrarnos en levantar cabeza y en ganar el próximo partido", adujo. También reconoció que "el palo de Getafe fue tan duro que dejó algo de duelo". "En el caso de futbolistas como yo, fue difícil recomponernos porque vimos el ascenso muy, muy cerca", indicó.

Desazón. "Se hizo un equipo para estar en las posiciones de arriba y no estamos ni cerca de la promoción. Así que hay que entender a la afición. Ellos van, compran su entrada o abono, y pese a los muy malos resultados han estado con nosotros desde el principio. ¿Que nos han perjudicado los elogios? ¿Que nos hemos creído más de lo que éramos? Quiero pensar que no ha sido así. Nosotros sabemos que con el nombre y el escudo no le ganas a nadie", reflexionó en voz alta.

Vestuario. "Te respondo claro. Si hubiera algún problema, ya habría salido y se sabría. Pero éste no es un problema de vestuario. Hemos pasado momentos difíciles por los resultados; si te dijera lo contrario, te mentiría. Pero este vestuario no está contaminado. No ha habido nada más allá de alguna situación propia de la situación en la que estamos. En Albacete hubo solo una discusión y no sé yo por qué se le dio tanta repercusión", dijo al preguntársele por el rifirrafe que mantuvieron Casadesús y él.

Acusaciones. "Que digan que soy uno de los capos me parece una falta de respeto. Es mentira, no es verdad que Vitolo y yo seamos los jefes. Será porque llevamos mucho tiempo aquí, que se dice eso. Y se seguirá diciendo. Alguna vez lo he comentado con Vitolo, pero tampoco queremos dar más repercusión a una falsedad. Es algo que sí molesta. Que digan que somos los que mandamos es mentira", replicó ante determinadas críticas.

La suplencia. "Sí me molesta no jugar, pero jamás he pedido explicaciones. Que digan que intoxicamos el vestuario cuando no participamos, no sé de dónde sale. Con Cervera mi situación era la de jugar un partido sí y otro no; con Agné fue el primero al que quitó de las alineaciones; y con Martí he sido suplente muchas veces. Pero jamás le he tocado a la puerta para decirle por qué no me pone", aclaró el primer capitán de los blanquiazules.

En defensa de Jorge Sáenz. "Jamás le he visto hacer un reproche ni una pega ni nada. Es una persona que tiene la cabeza muy bien amueblada. Lo ves entrenar y te das cuenta de lo profesional que es. Es uno de los mejores centrales de la categoría, si no el mejor. Me molesta mucho que se digan cosas de él, que no son verdad. Me molesta como lo dijesen de mí", adujo respecto al canterano, que también ha sido blanco de algunas críticas feroces durante el curso en vigor.

Nano. Santana lamentó que finalmente no se produjese la transacción para el regreso de Alexander Mesa, Nano, al representativo. "Hablo con él todas las semanas y sé que ha hecho hasta lo imposible por venir, pero no parece que sea posible esta vez", verbalizó el capitán, quien mantiene una muy buena relación con el delantero. "Nos habría venido muy bien, porque ya demostró que aquí es capaz de dar su verdadero nivel... y porque suele hacer muchos goles", cerró.

Fichajes. La entrevista a Suso se produjo cuando ya se había concretado la cesión de Álex Mula hasta final de temporada. Puede jugar en su misma posición, pero al canario no le preocupa la competencia. También habló de Luis Milla, de quien destacó su talento y lo rápido que se ha adaptado a los sistemas y métodos de Martí.