Martí cambia sus prioridades

José Luis Martí, entrenador del representativo, sugirió que podrían variar sus prioridades. Según dijo, ahora lo fundamental es "jugar ordenados y protegidos atrás". No en vano, el Tenerife ha ofrecido su mejor rendimiento cuando ha sido intenso en defensa y ha encajado pocos goles. En vísperas del viaje a Granada, donde los blanquiazules juegan el sábado (Los Cármenes, 19:30 horas), Martí confirmó la titularidad de Iñaki y ofreció dos opciones ante la baja de Jorge por sanción. Carlos Ruiz o Alberto ocuparán su sitio en el eje de la zaga.

Los refuerzos. "Lo que queremos es que saquen el potencial que verdaderamente tienen. Para ello hay que darles tiempo y minutos. Y ellos, demostrar el porqué hemos decidido que pueden ser importantes. Mula es un hombre desequilibrante, que puede jugar por la izquierda. Es ahí donde se ha sentido siempre muy cómodo. Desequilibra, que es lo que estábamos buscando, y creímos que podía ser una buena incorporación", dijo Martí de los últimos movimientos blanquiazules en el mercado.

Fichajes que no vinieron. "Siempre hubo otras posibilidades, pero lo esencial es que vinieran futbolistas que vayan a ser importantes. Creemos en la planificación que hicimos al inicio; y ahora incorporamos a dos jugadores más, que nos pueden aportar cosas y que creemos que sumarán. ¿Nano? No era una urgencia, pero nos parecia un jugador extraordinario", respondió el técnico local.

Nano. "Ojalá estuviera con nosotros, pero ha sido imposible. Ahora ya no vale la pena pensar si podía haber venido. Todos conocemos de su potencial y sabemos que habría sumado mucho", replicó el preparador tinerfeñista al preguntársele por la opción de repatriar al de Taco. Asimismo, manifestó que "es importante que la competencia sea grande y sana, para que así se eleve el nivel del plantel".

Montañés. Martí no disimula que el retraso en la recuperación del castellonense aconsejó el fichaje de Mula. "Evidentemente ha tenido que ver la lesión de Montañés. Es un jugador del mismo perfil de Mula, y no podemos esperar mucho más por él. En la competición, lo que vale es el día a día, y es una desgracia tenerle lesionado, como hemos tenido también fuera a otros muchos jugadores. No es excusa, porque tenemos una plantilla amplia, pero claro que ha influido su baja para que decidiéramos traer a Mula", apostilló el entrenador.