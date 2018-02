"Tras el descanso reaccionamos e hicimos un buen baloncesto"

Con una sensación agridulce llegó Fotis Katsikaris a la sala de prensa del Santiago Martín tras la victoria de anoche. Sabía el griego que la respuesta de los suyos en la segunda parte había sido notable, pero a la vez albergaba un sentimiento de impotencia al ver que dos de sus jugadores caían lesionados. "Tuvimos un buen inicio, con mucha energía, muy buena actitud, controlando con nuestra defensa el primer cuarto, pero luego con las lesiones hemos perdido un poco nuestro equilibrio, ya tuvimos que jugar sin ningún pequeño porque coincidió con la segunda falta de Davin y la segunda de Ferran; ahí nos hemos despistado un poco y eso lo han aprovechado ellos para cerrar la primera parte solo perdiendo por dos puntos", explicó el entrenador del Iberostar sobre lo sucedido en los actos iniciales. "Ya en el descanso hablamos de que teníamos que recuperar otra vez nuestra actitud y agresividad en defensa? Hicimos mejor trabajo en el rebote y jugamos rápido, aprovechando bien todos los desajustes y los espacios; hicimos un buen baloncesto", añadió sobre la mejora de los 20 minutos finales.

Después de esa valoración inicial, Katsikaris no escondió que lo que "de verdad" le "duele mucho son las lesiones". "Haber ganado está muy bien, hemos hecho nuestros deberes, nos falta un partido para asegurar la primera plaza, pero también me gustaría tener a mis jugadores sanos. Cuando pierdes jugadores por lesión no es nada agradable...", señaló el heleno, que incluso sintió algo de frustración cuando se le acumularon todos los contratiempos. "El segundo cuarto fue raro y resultó algo difícil hacer algo. Pero hemos reaccionado bien y lo hemos arreglado", expuso el técnico, que no quiso entrar a valorar qué se puede hacer para acabar con esta mala racha física. "Se trabaja en la prevención de las lesiones, pero cada cuerpo es diferente. Teníamos un viaje muy complicado después de Murcia y todo se junta. Tenemos que seguir haciendo todo lo posible para que el jugador solo se centre en los partidos; trataremos incluso de hacerlo incluso mejor", añadió.