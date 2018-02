Álex Mula quiere aportar ya

Álex Mula (Barcelona, 1996) ya está en Tenerife. Su fichaje cierra el capítulo de incorporaciones para esta temporada y, según dice el propio protagonista, se fraguó "de un día para otro". El secretario técnico blanquiazul, Alfonso Serrano, finiquitó la operación con su homólogo en el Málaga, Mario Armando Husillos, y con los representantes del atacante. Nada más llegar a la Isla confirmó que viene "con toda la ilusión" y con el propósito de sumarse cuanto antes a los entrenamientos.

"Fue todo de un día para otro", comentó Mula. "Tenía varios equipos interesados, pero la mejor opción era el Tenerife; por estilo de juego creo que puedo aportar mucho", destacó. Llega a préstamo por parte del Málaga y sin opción de compra, pero con el rodaje suficiente para sumar desde ya mismo. De hecho, le gustaría viajar este fin de semana a Granada.

"Si el entrenador me ve bien, yo estoy disponible para jugar el sábado", respondió ayer. Mula se define como "un jugador rápido, con desborde y gol, y que ofrece trabajo sobre el campo". Durante el presente curso ya había disputado hasta 13 compromisos oficiales con el primer equipo del Málaga, dos de ellos en la Copa del Rey. No obstante, su cuota de protagonismo no estaba siendo la deseada, de ahí que optase por un cambio de rumbo.

Tras haber pedido referencias a algunos compañeros, Mula entiende que la Isla es el sitio idóneo para seguir creciendo. "Hasta ahora al Tenerife no le están saliendo las cosas bien, pero seguro que con trabajo todo mejorará", verbalizó. "La verdad es que no conozco a nadie de la plantilla, pero yo me llevo bien con todo el mundo; no creo que tenga ningún problema en adaptarme", subrayó.

En este mismo sentido, uno de sus agentes comentó que la incorporación de Mula puede venirle muy bien al Tenerife en estos momentos. "En el Málaga perdió importancia en las alineaciones a partir de algunos malos resultados; pero de Álex dice mucho que hubiera una larga serie de equipos interesados en su cesión", indica Luis Carlos Fernández, de la agencia IS. "Él busca continuidad y minutos, porque es un jugador del 96 y necesita jugar. Tiene muchísimo por ofrecer", dijo de Mula, que fue internacional con las categorías inferiores de la selección española.

"Lo que pretendemos para Álex es continuidad, confianza y un sitio donde tenga minutos. Creemos que el Tenerife apuesta por él y reúne todas las condiciones necesarias para que pueda sentirse a gusto. De hecho, ha sido el proyecto que al chico más le ha ilusionado", puntualizó su representante.

De sus palabras, se desprende que desde el club le han dado a Mula serias esperanzas de ser importante en los planes de Martí. Y en cuanto a su polivalencia, comentó que "puede jugar por ambas bandas, pero suele gustar también cuando ejerce perpendicular a la portería contraria".