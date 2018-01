Varas apela a la unión de todo el Granada para ganar a los de Martí

Javi Varas, portero del Granada CF, próximo rival del Tenerife, se mostró ayer convencido de que su equipo conseguirá la victoria el sábado y se volverá a meter en los puestos de arriba. "No pienso en otra cosa que no sea ganar esta semana. No pasa por mi cabeza, ni por la de ninguno de mis compañeros, ni por la de nadie que esté a nuestro lado. Nuestro pensamiento pasa por sumar los tres puntos en casa y mantenernos en el grupo de cabeza", comentó. "La confianza tiene que ser máxima. Partimos de la humildad, del trabajo y de la confianza de cada uno. Tenemos que aprovechar la oportunidad el sábado en casa ante nuestra gente", agregó al respecto. Varas encajó la mayor cifra de goles de esta temporada (tres, ante el Barça B) este fin de semana, lo cual le supuso una gran insatisfacción.

"Cada vez que recibo un tantoes frustrante. El equipo no puede encajar tanto. Yo tengo mi cuota de responsabilidad como la tiene todo el equipo. Me analizo constantemente y me propongo mejorar esos números. Este mes malo lo suelen tener todos los equipos y a partir del sábado intentaremos poner remedio. Para mí es muy frustrante encajar goles aunque sea con una victoria. El portero disfruta mucho más con la portería a cero", relató. Eso sí, no duda de la profesionalidad de los integrantes del Granada. "Estoy encantado con la plantilla que tenemos. Es un grupo sano y de buen nivel. Para mí, son los mejores porque los veo trabajar y me aportan confianza", destacó.

Sin dejar de entender la exigencia de su hinchada, considera que deben estar todos unidos en su club para luchar por alcanzar las metas "Después de Barcelona al futbolista le jode mucho perder 3-0 cuando se ve con posibilidades. Entiendo a la gente, entiendo que esté cansada del mensaje de queda mucha liga, aunque es una realidad. Pero en las situaciones difíciles se consiguen los objetivos, cuando de verdad todos a una podemos sumar, nosotros los primeros. Es la semana que más unión estoy viendo porque es el momento más difícil del año. Entiendo el cabreo pero hay que levantarse, nosotros ya lo hemos hecho. Tenemos ganas de trabajar, de que llegue el sábado. Vamos a intentar conseguir los tres puntos y con su ayuda será mucho más fácil", indicó el meta sevillano.