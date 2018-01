Díaz y De los Reyes, líderes del 'Canary Way of Surf'

Tenerife acogió el pasado fin de semana la primera prueba del Circuito C anary Way of Surf 2018, excelente manera de arrancar la de este circuito gracias a las buenas condiciones de la mar en una de las mejores rompientes de Canarias, la ola de la Izquierda de Las Palmeras. Los deportistas estuvieron a gran nivel n todas las categorías, dando un bonito espectáculo a los espectadores congregados en el municipio de Arona.

Luis Díaz tuvo en Jael Peña a un joven y duro rival en Open Surf masculino. Sin embargo logró imponerse y subir a lo más alto del podio. Meritoria tercera plaza para Paolo Giorgi. Por su parte, Laura de los Reyes se impuso con autoridad en categoría femenina, superando a las siempre combativas Sofía de Tomás y Lucía Martiño. Gustavo León demostró su gran momento y venció con gran holgura a Francesco y Félix Palmero en la modalidad de Stand Up Paddle.