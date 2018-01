Álex Mula, talento para la banda izquierda del CD Tenerife

Álex Mula (Barcelona, 1996) es el segundo fichaje invernal del CD Tenerife. El conjunto blanquiazul consigue así al refuerzo que quería para la banda izquierda, si bien el atacante catalán también puede desenvolverse por la derecha y perpendicular al arco contrario. Así lo corroboró uno de sus agentes, Luis Carlos Fernández, quien dio por hecha la operación a primera hora de la tarde. Minutos después la confirmó el representativo y también el Málaga, su club de procedencia.

El acuerdo con el director deportivo de los andaluces, el extinerfeñista Mario Armando Husillos, contempla el préstamo de Mula hasta junio. Eso sí, sin opción de compra. El Tenerife se adelantó a última hora al resto de competidores por este mismo jugador. Entre otros, le querían el Cádiz y el Almería. "Había una serie de cinco o seis equipos muy interesados", manifestó su agente, quien comentó que "el proyecto que más le sedujo" fue el del conjunto insular.

El presidente, Miguel Concepción, ya había advertido de que la institución que dirige estaba buscando algún fichaje para potenciar la banda zurda. La baja de larga duración de Montañés –todavía le falta un mes para recuperarse– hacía aconsejable no dejar cojos los costados. Además, la llegada de Mula valdrá para incrementar la competencia en ataque. Su llegada a Los Rodeos está prevista para las 12:15 horas de este martes (1 de enero).

En sus primeras declaraciones, el barcelonés desprendió compromiso y entusiasmo. "Viajo con mucha ilusión y esperanzas de sumar para el equipo. En el Málaga estamos atravesando una situación complicada y entiendo que debo salir para seguir mejorando. Sé la importancia que tiene el club en Tenerife y ojalá, a finales de temporada, podamos luchar por objetivos ambiciosos", verbalizó.

"Llego al Tenerife con ritmo, ya que me he entrenado junto al resto de mis compañeros. Uno también busca más minutos. No conozco a mis nuevos compañeros, pero algunos jugadores del Málaga me han hablado de varios amigos que tienen ahí. En cuanto he firmado, he intentado ponerme al día mirando muchas cosas de la actualidad", dijo también.

En los medios oficiales del club, Mula se definió a sí mismo como "un futbolista de banda, rápido con visión de juego y que puede hacer goles". "Pero por encima de todo, voy a darlo todo por mi nuevo club e insisto, estoy seguro de que podremos meternos en la pelea por metas importantes", cerró. Con su incorporación, el Tenerife dio carpetazo al capítulo de incorporaciones con dos altas: Milla y él.