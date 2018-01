Los malos resultados y el frío disuaden a la gente de ir al Heliodoro

El espíritu de ilusión con el que la hinchada blanquiazul acabó la pasada temporada, después de ver cómo el Tenerife se quedaba a un gol del ascenso a Primera División, y que mantuvo hasta el arranque de esta campaña, se ha ido diluyendo a medida que han avanzando las jornadas del presente campeonato de la Liga 1/2/3. Las expectativas con las que se iniciaron el curso han bajado de las alturas y ahora se mira más hacia abajo que a los puestos de privilegio.

Y todo ello repercute irremediablemente en el seguimiento al representativo. Un hecho que ha podido comprobarse en el número de espectatodores que se dieron cita en el estadio Heliodoro Rodríguez López este domingo. En esta ocasión, fueron 9.815 las personas que desafiaron al frío para acudir al recinto capitalino , una cifra muy por debajo de la que se registró en el encuentro anterior, que coincidió con la visita del Barcelona B. A ese enfrentamiento acudieron 13.079 aficionados, con lo que se entiende que la mala imagen que ofreció el Tenerife ese día desencantó a una buena parte del público que concurrió ese día.

Se de la circunstancia de que la cantidad de espectadores que vieron in situ el Tenerife-Valladolid ha sido la menor que se ha registrado en toda la temporada oficial. No en vano, esta fue la primera vez que se bajó de la decena de miles de asistentes. En lo que va de campaña, la visita del Espanyol a la Isla, con motivo del partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ha reunido en el Heliodoro al mayor número de seguidores. Un total de 13.925 no quisieron perderse la oportunidad de ver, ocho años después, un partido de Copa del Rey en Tenerife, con el incentivo añadido de que el rival blanquiazul era un conjunto de Primera División. En Liga, los adversarios que más gente han atraído al estadio santacrucero han sido Osasuna (13.762) y Granada (13.367), justo el conjunto al que el cuadro insular se medirá este próximo sábado a domicilio.