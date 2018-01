Malestar con los árbitros en Murcia

No acabaron muy contentos en el seno del Iberostar Tenerife por el arbitraje recibido por los aurinegros en el duelo del domingo en Murcia. "El partido fue muy competido, hay que sacar las cosas positivas de él, y la principal es que no perdimos el average. Pero hubo algunas decisiones arbitrales que nos perjudicaron muchísimo, sobre todo al final, como una antideportiva sobre Tobey que no se pita. En lo que llevamos de temporada creo que la balanza está muy desfavorable hacia nosotros; espero que de aquí a que termine se equilibre. No queremos que nos regalen, pero tampoco que nos den", se expresaba ayer con cierta desazón el presidente canarista Félix Hernández, que volvió a resaltar que "el equipo no bajó los brazos y solo perdió de dos cuando estuvo hasta diez abajo".

Cuestionado por si se podría producir alguna queja formar, Hernández exculpó al "entrenador, que no entra en estos temas". "Pero como club haremos las quejas oportunas al director técnico de arbitraje ya que no es la primera vez que sucede, ni la primera vez que se nos da la razón, aunque la victoria se acaba quedando en otro tejado", se lamentó. "Es algo que nos preocupa porque la balanza es bastante desfavorable", añadió. Sobre una posible incorporación que cubra la ausencia por dos meses de Josh Akognon, el presidente abrió la puerta a rascar algo en el mercado de fichajes con el fin de reforzar la posición de dos. "Aniano y Fotis siempre están mirando lo que hay disponible y no descarto que se fiche o que se deje de fichar. Lo que ellos crean se hará, porque hay disponibilidad económica. Contamos con un margen pero no vamos a estar por encima de lo que podemos", dijo finalmente el dirigente canarista.