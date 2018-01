Juan Villar se considera ya apto para jugar como titular

José Luis Martí manifestó el pasado viernes que hasta que no viera a Juan Villar al cien por cien no lo alinearía como titular. Ante el Real Valladolid, el atacante onubense dispuso de los últimos 20 minutos del partido para demostrar que, pese a todos los percances físicos que ha sufrido en la presente temporada, se encuentra nuevamente en condiciones de ayudar a su equipo desde el inicio de los encuentros.

"Me encuentro bien, tuve buenas sensaciones y cada vez me veo mejor", confesaba este martes el futbolista del Tenerife. Reconoce que "está siendo un año complicado" para él pero asegura que siempre tiene "mentalidad positiva" y sabe que "los resultados llegarán". Se siente en condiciones de participar ya de inicio con su equipo y le gustaría hacerlo ya en Los Cármenes este sábado. Además, sostiene que "el cien por cien te lo da la competición". "Con dos semanas de entrenamiento ya me encuentro mejor e insisto en que los partidos son los que te hacen coger ese ritmo que necesitas", comentó en clave de mensaje para su entrenador.

Después de apuntar que no ha encontrado una explicación a todo el calvario de lesiones que ha padecido en lo que va de curso, opina que el asunto de las lesiones "no se puede poner como excusa", si bien entiende que "el equipo no ha estado al completo durante todo el año y al final eso se nota". Y propone asumir que "ha venido el año así" y a partir de ahí, "seguir trabajando", ya que considera que "se está a tiempo de todo" y deben luchar para "intentar llegar al final con opciones".

Y dice que tanto él como sus compañeros quieren hacerlo bajo la batuta de Martí. "El míster nos ha transmitido tranquilidad y somos conscientes de que cuando los resultados no acompañan, siempre se mira al míster. Sin embargo, los jugadores tenemos claro que los culpables somos nosotros, los que jugamos. Él nos transmite su idea y nosotros si no la desarrollamos dentro del campo, es difícil. Pero somos conscientes de nuestros fallos y vamos a cambiar eso", declaró.

Está convencido de que no deben mirar más allá de cada partido. En este caso, lo que le ocupa a él y al resto de su equipo es el Granada CF. El conjunto de José Luis Oltra es, a su juicio, "uno de los mejores de la categoría, por presupuesto, plantilla, entrenador... por todo". Sabe que los andaluces "lo van a poner muy difícil", especialmente, porque "en su campo están muy bien". En cualquier caso, apela a la necesidad que tiene el Tenerife de puntos para creer en que el cuadro chicharrero será capaz de "sumar los tres puntos en un partido que puede ser bonito".

Por último, Juan Villar expresó su satisfacción por el ambiente que percibió en la grada del Heliodoro Rodríguez López este domingo, en el duelo ante el Real Valladolid: "Me gustó el comportamiento de la afición, que fue de diez. Sin el apoyo de ellos será muy difícil y este domingo estuvo con nosotros en todo momento, a pesar de que soy de la opinión de que el público es libre siempre de opinar lo que le plazca. Si nos respaldan durante el partido, nos van a ayudar mucho. Después que decidan lo que quieran hacer. También es verdad que nosotros les dimos en ese partido".