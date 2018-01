Félix Hernández, presidente del CB Canarias, se mostraba satisfecho por el acuerdo alcanzado con el Cabildo. "Somos un buen escaparate para cualquier tipo de patrocinio, pero este tipo todavía más, no solo por un importe económico que nos viene muy bien, sino por lo que representa y por haber depositado en nosotros una acción tan importante en la que tanto está trabajando el Cabildo de cara a 2030", señalaba este lunes el dirigente de la entidad aurinegra. "Que utilicen al club y a nuestros valores, para nosotros es doble satisfacción", añadía al respecto. Sobre la duración del acuerdo, el dirigente canarista comentaba que "en principio es anual", si bien "la idea es prolongarlo cada año". "Dentro del contrato existen unos puntos que tenemos que cumplir, no solo poner publicidad en los partidos, sino también en las actividades que nos indiquen en cada momento. Es solo el comienzo, y seguro que para el próximo curso se empezarán a hacer más cosas, sobre el principio de temporada", expone sobre la contraprestación que supone esta vinculación. "Estamos a su disposición para lo que ellos quieran", apostilla igualmente. "Todos los convenios que hacemos de patrocinio, y más todavía cuando están las instituciones de por medio, no solo los basamos en temas económicos", añadió. LOT