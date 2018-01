Luis Milla, "satisfecho" con su estreno en el Tenerife

Luis Milla llegó en este mercado invernal preparado y dispuesto a ayudar de inmediato al CD Tenerife. Así lo entendió su nuevo entrenador y no tardó ni un segundo en concederle toda la confianza posible. Martí le otorgó al titularidad y un partido completo para que demostrara que su fichaje ha valido la pena. Y el futbolista madrileño no le defraudó. Exhibió una madurez atípica en los deportistas de su edad y un compromiso inusual en alguien que acaba de comprometerse con un nuevo club. No se obsesionó con agradar más de la cuenta a su nueva afición y se limitó a trabajar para su equipo. Renunció a los alardes en favor del beneficio colectivo y se marcó un partido más que digno, sin borrones en el expediente exclusivamente futbolístico y con la mejor calificación en actitud.

No era de extrañar, por tanto, que Milla se sintiera satisfecho con su primera actuación en las filas del representativo. Así, en declaraciones a la web oficial del CD Tenerife, el profesional madrileño mostró un especial entusiasmo después de haberse estrenado en el club isleño con solo unos días entrenándose con él: "Estoy muy contento de haber llegado a este club. En esta primera semana, he tenido la oportunidad de debutar en el Heliodoro Rodríguez López, con nuestra gente. Estoy feliz de haber vestido esta camiseta por primera vez".

A Luis Milla se le vio muy suelto durante el partido que enfrentó a los suyos con el Real Valladolid. Y sus sensaciones fueron positivas, gracias en parte a la contribución de sus nuevos compañeros. "Su ayuda fue clave para que no se notara que era mi primer partido, por lo que les estoy agradecido", significó al respecto. Confiesa que se sintió "bastante bien" sobre el terreno de juego. "Intenté ayudar en todo lo que pude, ya que somos conscientes de que la situación es la que es", indicó, antes de asegurar que su equipo hizo "un gran partido". De hecho, está convencido de que el Tenerife "mereció los tres puntos".

Consciente de que no se consiguió el resultado deseado, quiso destacar que realizaron "un buen trabajo" sobre el terreno de juego. "Hicimos todo para ganar, se defendió bien y sin conceder ocasiones al rival. Creo que completamos méritos suficientes para llevarnos el triunfo. Hay que quedarse con el buen trabajo del equipo. En esta línea, estoy seguro que llegarán las victorias", declaró el centrocampista procedente del Fuenlabrada. Luis Milla necesita aún tiempo para terminar de adaptarse no solo a sus nuevos compañeros y técnicos, así como a la forma de trabajar de estos, sino que además ha de ir familiarizándose con la Segunda División, una categoría desconocida para él. Su próximo compromiso tendrá lugar en Los Cármenes este sábado, cita para la cual está ya centrado. "Ahora toca pensar en el Granada. Debemos preparar ese partido de la mejor manera posible para intentar ganar y regresar a casa en una mejor situación", señaló.