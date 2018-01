El Huesca gana y se escapa en el liderato

El Huesca aprovechó una jornada propicia para escaparse en el liderato al vencer (1-0) a Osasuna este domingo en LaLiga 1/2/3, con lo que distancia en seis puntos a un Cádiz segundo y que empató el día anterior, mientras que el Numancia no pudo con el Almería y el Sporting de Gijón venció (2-0) al Nàstic para volver a acercarse al play off.

El cuadro oscense hizo bueno el empate gaditano ante el Lugo el día anterior para poner tierra de por medio hacia el ascenso directo. El líder superó a un Osasuna que tuvo sus opciones en la segunda mitad, gracias al tanto de Alex Gallar a la media hora. El Huesca terminó sufriendo, con las ocasiones a la madera de Quique y Roberto Torres.

Además, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el Numancia no pudo (0-0) con un Almería que vuelve a puestos de descenso. El conjunto soriano no supo recuperar el pulso tras otro pobre encuentro la pasada jornada ante el Rayo, cuando salió de los puestos de promoción. El Numancia se queda séptimo, empatado a 38 puntos con un Osasuna sexto. Mientras, en El Molinón, el cuadro local volvió a dejar buenas sensaciones y esta vez no dejó escapar la victoria. Los dirigido por Rubén Baraja se adelantaron justo antes del descanso por medio de Michael Santos y a la hora de encuentro Rubén García puso el definitivo 2-0. Los asturianos se queda a dos puntos del play off.

La jornada 24 en Segunda División la cerró un empate sin goles entre Tenerife y Valladolid, con ambos sumando un punto que no les sirve para acercarse a la pelea por la zona noble de la tabla clasificatoria.