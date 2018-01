"Nos faltó crear más ocasiones pero la actitud fue excelente"

El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, estaba más contento ayer con la imagen del equipo que con el resultado. Obviamente, se mostró disconforme con el punto, insuficiente para acercar al representativo a la zona de privilegio. Ahora, los puestos de play off quedan a ocho puntos.

"Nos ha faltado tener más ocasiones para hacer el gol que nos diera la victoria", reseñó el profesional balear. "Hay que seguir con el mismo discurso del partido a partido; los objetivos se consiguen día a día, ese es mi pensamiento", fue otro de sus mensajes. Lejos de pensar en que la directiva pueda tomar decisiones respecto a su futuro, recalcó que ya piensa en el entrenamiento del martes y en preparar el duelo de Granada.

De Milla, comentó que quiere que les dé "circulación de balón para distribuir en un sentido y el otro". "Durante la semana le vi bien en los entrenamientos y creí oportuno ponerlo de titular. El chico ha respondido y se le ha visto adaptarse a sus compañeros en muy poco tiempo", manifestó.

En comparación con el cruce ante el Barça B, vio al equipo "mejor arropado en todo momento". "Hay que quedarse con la sensación de que tuvimos movilidad y creamos ocasiones; lo que nos ha faltado es generar más. No era fácil, porque el Valladolid estaba bien replegado, pero hemos presionado para intentar hacerles daño", diagnosticó. Para Martí, fue mejor la primera que la segunda mitad de los blanquiazules.

Para acabar, habló del factor anímico y de la mala racha de resultados. "Por supuesto que eso pasa factura. Somos humanos, y todo lo que no sea ganar te afecta a lo mental. Eso es fundamental en el deporte como en la vida, y también en eso haremos hincapié durante toda la semana". "Me siento bien, como siempre. Creo que me conocéis. Soy una persona luchadora, que no baja los brazos en ningún momento. Intentaré darle al equipo lo que necesita; hoy [por ayer] la actuación ha sido extraordinaria".