Los 'deportistas electrónicos' comienzan a jugar en Tenerife

El Auditorio de Tenerife Adán Martín se llenó este fin de semana de deportistas electrónicos de élite. Los ocho mejores equipos de la temporada se retaban en una Sala Sinfónica que, esta vez, estaba abarrotada de público cuya música favorita, en esos momentos, eran los efectos especiales que acompañan a los personajes del League of Legends (LOL), el videojuego que tiene más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Al final, MAD Lions E. C. sumó los tres primeros puntos del curso al vencer al campeón, Giants Gaming.

Mientras en la Sala Sinfónica miles de jóvenes aplaudían las mejores jugadas de LOL unas turistas argentinas, con cara de tener nietos pasados los 30 años, preguntaban -un poco perdidas- qué era todo aquello. Alguien de la organización les decía que era el inicio de la Liga Profesional de Videojuegos (LVP) y abrían más los ojos. ¿Profesional? ¿Se puede ser profesional de los videojuegos? Con paciencia y cariño les respondían? "claro, igual que Fernando Alonso es del motor". ¿Y ganan dinero? ¿Quién les paga? Otra vez el mismo símil: "Pues como a Fernando Alonso o a Cristiano Ronaldo: sus equipos, los patrocinadores, el público?". Se sorprendían pero no juzgaban. Solo aceptaban que había una nueva realidad y que ellas eran testigo. Después, siguieron su recorrido por la ciudad.

Los que sí se quedaron en el Auditorio de Tenerife Adán Martín fueron los más de 1.000 espectadores que asistieron al arranque de La Superliga Orange de League of Legends. En streaming, por internet, los seguidores se cuentan por decenas de miles. El año pasado, de hecho, LVP sumó más de 17,7 millones de usuarios únicos en toda su temporada. La jornada comenzó el sábado a las 12:00 con la presencia del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el consejero del Área Tenerife 2030, Antonio García Marichal.

La nueva temporada que organiza Liga de Videojuegos Profesional (Grupo Mediapro) presentó a los ocho mejores equipos nacionales en una jornada presencial. Igual que ocurre con el resto de ligas profesionales, en los deportes electrónicos los equipos funcionan por fichajes. Así, en la LVP se combinan jugadores extranjeros con el talento nacional. La jornada de Tenerife ha sido el punto de partida de una temporada que contará con 14 jornadas y que concluirá con un playoff al que solo accederán los cuatro mejores equipos de toda la fase regular. Desde el principio de temporada y hasta el final de la misma, todos los seguidores podrán asistir a las jornadas presenciales de la LVP, que tras Tenerife continúan con los Cara a Cara en los platós del Grupo Mediapro en Barcelona. Y, por supuesto, los jugadores. Los nuevos ídolos.

¿Por qué en Tenerife? Pues en la Isla tiene lugar el mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias del país: la TLP Tenerife. Ese ha sido el nexo principal con la LVP. A esto se suma que en las líneas estratégicas del Cabildo de Tenerife, a partir de Tenerife 2030 e INtech Tenerife, está el fomento de los nuevos modelos de negocio y las nuevas profesiones y del turismo tecnológico. Pues esos son los ingredientes.

Durante el fin de semana no solo hubo jugadores. Más de 200 personas trabajaron para que fuera posible. Profesionales como streamers (que retransmiten en directo por internet los partidos); casters (que son los narradores de los partidos); personal de producción y audiovisual especializado; managers de equipos deportivos, coachs y entrenadores, entre otras tantas profesiones que, seguramente, no tendrán un ítem propio en la Seguridad Social, pero que ya facturan mucho más que profesiones consolidadas.

Durante todo el domingo estuvieron disponibles para todos los asistentes diversas actividades y puestos temáticos de la Superliga Orange y de League of Legends. La LVP apuesta por cuidar a sus fans dándoles un entorno único dedicado a su juego y a su campeonato favorito. La cercanía entre jugadores y fans será la pieza más importante de todas las actividades. Desde la apertura de puertas, los asistentes pudieron conocer a los jugadores de la Superliga Orange en los Fan Meeting. Acercando el mundo profesional a los incondicionales de League of Legends, el evento permitió que todos aquellos que lo deseasen retasen a los dos streamers profesionales de MAD Lions E.C.: Mery Soldier y ElOjoNinja.

También hubo una arena abierta a todos los participantes para competir 5v5, una apuesta de la LVP para que los asistentes al evento refuercen los lazos de amistad que existen en la comunidad. Todos aquellos que quisieron demostrar sus destrezas fuera de la Arena tuvieron la oportunidad de jugar en los Skill Games temáticos del título de Riot Games.

Con más de 250.000 jugadores registrados, la Liga de Videojuegos Profesional-LVP es la mayor liga de e-sports de España, liderando el sector con torneos online y presenciales. Opera las competiciones nacionales más prestigiosas, torneos y otros sistemas de competición amateur y distribuye en castellano eventos internacionales como la League of Legends Championship Series (c) y la Call of Duty (c) World League.