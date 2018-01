Convertir pitos en aplausos

"El fútbol te da revancha cada fin de semana" es uno de los tópicos más recurridos por los jugadores. Y en el vestuario del CD Tenerife han tenido presente durante esta semana lo que esa frase transmite. Después del duro varapalo del pasado domingo, la plantilla chicharrera ha hecho piña con el fin de detener la caída del equipo, que no ha conseguido sumar un solo punto en las dos jornadas más recientes. Y están convencidos de que son ellos y la fe en su potencial los que lograrán definitivamente levantar el vuelo del representativo.

El Tenerife vuelve a salir a escena en el Heliodoro, plaza inexpugnable esta temporada hasta la visita del Barcelona B. Lo hará con el firme propósito de demostrar que la derrota encajada ante el filial blaugrana fue un desagradable accidente y con la idea de reconciliarse con su afición, dolida por la trayectoria de su equipo en lo que va de campaña. En el duelo anterior, la hinchada tinerfeñista mostró su descontento a través de silbidos, si bien estos no fueron lo suficientemente sonoros ni unánimes. Quizás por ello, no terminó de producirse la destitución de José Luis Martí, ratificado en su cargo por el director deportivo, Alfonso Serrano, este misma semana.

Sin embargo, el crédito del técnico balear está bajo mínimos y probablemente un nuevo traspié hoy podría generar una corriente contraria a su continuidad en el cargo difícil de soportar por parte de los rectores del club blanquiazul. Martí se siente aún con fuerza para seguir buscando el rendimiento deseado de su escuadra y durante estos días se ha afanado en recuperar mentalmente a sus jugadores, en los que, según apunta, nunca ha dejado de creer.

El once que pondrá hoy en liza es una incógnita. Alguien tendrá que pagar los platos rotos de la derrota ante el Barça B. Y a tenor de los antecedentes de este entrenador, no parece probable que vaya a repetir equipo. Además, el técnico mallorquín ha insinuado que Luis Milla tiene muchas papeletas para debutar como blanquiazul, además de confirmar que a Juan Villar no lo ve en condiciones de ser titular. Esta semana ha ensayado con un 4-3-3 y un 4-4-2, así que dependiendo del dibujo que utilice optará por unos u otros futbolistas. La defensa podría ser retocada, así como el centro del campo, pero, habida cuenta de la baja de Longo, arriba podrían volver a salir Casadesús y Malbasic.

Enfrente, el Tenerife tendrá a un Valladolid enrachado. Con cuatro victorias en sus cinco últimos compromisos ligueros, los de Luis César Sampedro han viajado a la Isla con la clara intención de pescar en el río revuelto del Tenerife. Eso sí, serán menos fieros sin Mata, máximo goleador de la categoría.