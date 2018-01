El Dimurol, a recuperar la sonrisa

El CV Fachadas Dimurol Libby's regresa al Pablos Abril este sábado (18:00 horas) para afrontar un nuevo reto de altura ante el CVB Barca. Después de una intensa semana trabajo con el objetivo de corregir los errores cometidos en Madrid, las leonas de Taco intentarán volver a la senda del triunfo en un duelo de sensaciones compartidas.

Pese a estar segundo en la tabla clasificatoria, el conjunto tinerfeño sabe que no puede relajarse ante un rival que no le pondrá las cosas nada fáciles. Ambos conjuntos llegarán al encuentro en un momento parecido tras ceder en su último choque por la mínima. "La derrota ante el Alcobendas nos ha servido para hacer lectura positiva y aprender de nuestros fallos. Las chicas se encuentran muy motivadas y con ganas de enfrentarse al CVB Barca, un equipo peligroso que llega también tras tropezar en el tie break con el conjunto grancanario y querrá columpiarse en la tabla a base del gran trabajo que están realizando", señala el entrenador del Dimurol Libby's, David Martín, en la previa del encuentro.

Con su plantilla al completo, el técnico blanquiazul quiere "volver a desplegar nuestro buen juego. Esperamos que en nuestra casa, con nuestra gente y con la gran fuerza que nos aporta desde la grada, podamos conseguir los tres puntos para seguir estando lo más arriba posible".

El Arona Tenerife Sur intentará dar un paso más hacia los play off ante un rival repleto de confianza. Las tinerfeñas se miden ante Feel Volley Alcobendas (18:00 horas), que supo sufrir para remontar el choque ante Fachadas Dimurol Libby's y vencer en el desempate. Los puntos de la máxima anotadora de la competición, Elzbieta Nykiel serán la gran amenaza para las madrileñas que contarán con la MVP de la pasada jornada Esther Rodríguez. Líder y colista se enfrentan el sábado en Logroño. Minis de Arluy VB Logroño recibe a Aguere Ciudad de la Laguna (18:00 horas). Las riojanas acumulan una importante ventaja sobre sus perseguidores y tratarán de mantenerla ante un rival que no puede dejar más partidos antes de estrenar su cuenta de puntos. Las aurinegras no conocen la victoria y buscarán dar la sorpresa en su visita al campeón.