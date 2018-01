Jafet Ravelo reaviva las esperanzas del Juventud Laguna

Las últimas semanas han deparado cambios en la estructura deportiva del Juventud Laguna. La dimisión de Juan Miguel Mesa como entrenador del División de Honor Juvenil llevó a la cúpula morada a tomar la decisión de que Adrián Albéniz, hasta ahora entrenador del Regional Preferente, tomara los mandos del equipo que compite en la máxima categoría de juveniles. Como consecuencia, la entidad del Francisco Peraza ha dejado el difícil reto de salvar la categoría provincial en manos de Jafet Ravelo, quien semanas atrás había sido también reemplazo al frente del CD Sauzal.

Jafet Ravelo explica cómo se dio su fichaje por el Juventud Laguna: "Después de lo ocurrido con el Sauzal, club al que le deseo lo mejor, estaba mentalizado en que me tocaría un año sabático. Sin embargo, la directiva morada se puso en contacto conmigo, y después de sopesarlo, decidí darme la oportunidad con un proyecto a largo plazo. El Francisco Peraza es mi casa desde los seis años y nunca podré decir que no. El morado me tira mucho. Precisamente, el primer equipo al que entrené fue al Juventud Laguna Juvenil, allá por la temporada 2009-2010. Esa campaña logramos el ascenso a la Preferente".

Buen arranque

La vuelta de Jafet Ravelo a la entidad del Francisco Peraza no pudo tener mejor inicio en Los Cuartos: "Sabíamos que iba a ser un encuentro muy complicado ante un rival de renombre como el Orotava. El equipo necesitaba una victoria como esta porque, en otras ocasiones, la mereció y se le escapó. Realizamos un gran despliegue físico, hubo mucha implicación por parte de los jugadores. Además, tuvimos la suerte de materializar nuestras pocas aproximaciones. Los villeros intentaron la remontada más con corazón que cabeza. La victoria nos viene muy bien de cara al futuro próximo. Todavía necesito tiempo para conocer a la plantilla".

El nuevo técnico morado asume con confianza el complicado desafío de sacar al Juventud Laguna de la zona roja, donde se encuentra ahora: "Los retos están para conseguirlo y después de ver la ilusión que tienen los chicos, me veo aún con más fuerzas de pelear por la permanencia. Será muy difícil, tenemos muchos 'hándicaps', pero vamos a intentarlo. Hasta final de mes tenemos de plazo para incorporar jugadores. Soy consciente de la situación del club y no puedo exigir que se fiche algo que no está a nuestro alcance. Tengo la suerte de volver a la Preferente, una categoría muy bonita, en la que el año pasado me quedé con la miel en los labios después de la buena campaña que venía realizando con los vecinos del CD Laguna".

Por último, Ravelo habló del duelo vital por la permanencia de este sábado frente al Charco del Pino: "Una nueva victoria frente a la escuadra granadillera daría alas al Juventud Laguna. Nos veremos las caras con un equipo experimentado, que no nos pondrá las cosas nada fáciles. Debo transmitirle a la plantilla que lo conseguido frente al Orotava no tendrá nada que ver con lo que nos encontraremos en el recinto sureño. Está claro que tres puntos allá supondría un cambio de mentalidad total. Hasta que las matemáticas digan lo contrario, estamos a tiempo de conseguir una gran gesta como sería salvar la categoría".