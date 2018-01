El Valencia, rival para hacer historia

La eliminatoria de cuartos entre el Barcelona y el Baskonia fue la primera en definirse en el sorteo de la Copa del Rey 2018 que tuvo lugar ayer en Las Palmas. A continuación quedaron emparejados el Real Madrid y el Unicaja. Algunos canaristas se frotaban ya las manos al quedar abierta la posibilidad de vérselas con el Fuenlabrada, teórico cabeza de serie más asequible en el bombo. Pero no, la cantante Soraya Arnelas y el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, las manos inocentes a la hora de extraer las bolas del bombo, cruzaron los caminos del cuadro lagunero con el Valencia Basket. De poderse medir a la supuesta Cenicienta entre los favoritos, a jugarse los cuartos con el vigente campeón liguero y también de la Supercopa. Y con un morbo añadido, el de medirse a Txus Vidorreta, el entrenador que llevó el curso pasado a los laguneros a la mejor temporada de su historia, pero que en verano decidió coger el tren valencianista en busca de mayores retos.

Pero como este Iberostar Tenerife no conoce de imposibles, el emparejamiento con el cuadro taronja se toma como otra opción para hacer historia, la ocasión para dar otro paso en la evolución lenta pero segura de la entidad isleña en estos últimos años. Pese a que llegará sin miedo alguno al cruce del jueves día 15 (con el que se abrirá la competición a las 18:00), lo cierto es que echando la vista atrás no son muchos los argumentos a los que puede agarrarse el conjunto tinerfeño. Primero, porque en ninguna de sus cuatro comparecencias coperas anteriores logró pasar de cuartos de final; y segundo porque el Valencia es el único club al que los laguneros no han logrado hincarle aún el diente en su nueva etapa en la élite. El balance de 11-0 a partir del ejercicio 12/13 habla solo. Eso sí, en los duelos más recientes entre ambos en suelo isleño los mediterráneos han tenido que sudar de los lindo para llevarse el gato al agua. El último ejemplo, el acaecido en la tercera jornada de este curso, cuando Txus Vidorreta y los suyos se llevaron el triunfo por un ajustado 67-70.

"Venimos con mucha humildad y respeto por el rival que nos ha tocado. Ellos son favoritos y se lo pondremos lo más difícil posible", dijo nada más conocerse el emparejamiento el gerente canarista Aniano Cabrera, representante del Iberostar (junto al presidente Félix Hernández) en el sorteo de ayer. Eso sí, el dirigente aurinegro echó un capote a la afición del Granca para tener su apoyo desde la grada, toda vez que ambos conjuntos no se cruzarían hasta una hipotética final. "Esperemos que gracias al buen rollo que ha existido en estos últimos años podamos estar todos unidos para que la Copa pueda prolongar sus equipos canarios lo máximo posible", añadió al respecto.

"Nunca hemos ganado un partido en la Copa, nunca hemos ganado al Valencia en este retorno? tenemos un reto muy importante para venir lo más concentrados para poder competir al máximo. Sería muy bonito pasar el primer partido contra el campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa. Nuestro trabajo es ponérselo difícil, competir y dar el mejor espectáculo posible para todas las personas que se desplacen", añadió Cabrera.